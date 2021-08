Tian Riba: “Un periodista no pot ser objectiu”

Tian Riba (Matadepera, 1974) és un periodista multifacètic que ha treballat a la ràdio, a la televisió i a la premsa. Actualment treballa a El Terrat, és productor executiu del FAQS, i col·labora a Rac1 i a ElNacional.cat. El seu inconformisme ha fet que sempre busqui nous horitzons professionals. Això sí, Riba té clar un aspecte: un periodista no ha de ser objectiu, sinó honest.

Quan estudiaves a la facultat, havies imaginat que tocaries tots els vessants del periodisme?

Doncs no. Soc periodista perquè m’agradava molt la ràdio i, curiosament, ha sigut el que menys he fet al llarg de la meva carrera professional. Vaig començar en un diari i he anat tocant totes les tecles de la professió.

D’on ve la teva vocació per l’ofici?

A casa meva es llegien diaris i s’escoltava molt la ràdio. Des de ben petit jo ja sabia que volia ser periodista. No visualitzava cap altra opció més. La meva vocació, però, no em ve de família: el meu pare portava un camió amunt i avall i la meva mare treballava en una carnissera.

Vas fer els primers passos a Matadepera Ràdio i al diari ‘L’Actualitat de Terrassa’. Et van ajudar a començar a agafar bagatge en la professió?

Quan comences en aquest món del periodisme has de col·laborar amb ràdios i televisions municipals per millorar al màxim. Amb el que es fa a la facultat no n’hi ha prou. Sens dubte, aquestes dues experiències em van ajudar a aprendre molt sobre l’ofici.

Després d’uns anys al ‘Punt’ i l’‘Avui’ vas fer el salt a TV3. Un dels programes més famosos que vas presentar va ser ‘Economia en Colors’. Vau complir els objectius marcats?

Absolutament. Va funcionar molt bé les dues temporades, i encara se’n podrien haver fet més. És un programa molt pedagògic, ja que, fins i tot, encara es passa a les escoles per ensenyar aspectes d’economia. Amb el Sala i Martín ens vam entendre molt bé.

Ara treballes a El Terrat i ets el productor executiu del ‘FAQS’. Què suposa treballar en un programa on es parla de política?

L’estiu passat vaig deixar la direcció del FAQS i vaig passar a ser el responsable del departament de no-ficció d’El Terrat. Així i tot, encara estic dins del FAQS. Dit això, tot el que toca la política genera tensions. Els partits polítics pressionen molt i encara més a la televisió pública.

Has escrit diferents llibres de política, com el ‘Camí sense retorn’. Un periodista s’ha de posicionar o ha de ser equidistant?

Qualsevol cosa que fas fent de periodista et posiciones. Els periodistes no poden ser objectius, sinó honestos. Quan poses una notícia a cinc columnes en un diari en comptes de tres, ja t’estàs posicionant.

Com veus la salut del periodisme actualment a Catalunya?

Opino que té bona salut, al contrari del que tothom diu. Tenim més mitjans que mai. Això sí, cal marcar la diferència entre el que és informació i el que és entreteniment. L’Ibai és un magnífic comunicador, però no fa periodisme. La gent ha de diferenciar-ho. Si no, tenim un problema.

