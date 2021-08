Com detectar un maltractament de baixa intensitat?

L’escriptora Montse Barderi (Sabadell, 1969) impartirà un curs basat en l’ètica aristotèlica, tot aportant noves eines d’autodefensa emocional.

Barderi no proposa un curs acadèmic. “No està pensat per conèixer millor Aristòtil ni per tractar grans temes de la filosofia, està dissenyat per transformar i millorar la pròpia vida a partir de la filosofia aristotèlica”, explica.

És un curs pràctic especialment indicat per a persones que dubten de si pateixen maltractaments per part de la seva parella o qualsevol entorn com ara el laboral. Un curs que ens ensenyarà a detectar i neutralitzar els maltractaments de baix voltatge, tant si en patim directament com si el veiem patir als altres.

És, de fet, un curs per fer un abans i un després, per definir-nos i comprometre’ns en la nostra vida des de la brúixola més important: l’ètica. El curs entronca amb l’assaig Manual d’amor aristotèlic per a dones del segle XXI (Destino, 2020), de la mateixa Barderi.

De baix voltatge

Amb aquesta base, el programa inclou temàtiques com el maltractament de baix voltatge. Barderi intentarà explicar què és, com detectar-lo i com neutralitzar-lo en tots els àmbits de la vida.

També es parlarà de com es pot definir un bon amor cap als altres, així com cap a un mateix. Altres idees seran els camins de la noblesa com la maduresa personal, vies per aconseguir els objectius i les qualitats ètiques que ens fan millors persones.

Finalment, el curs també tractarà la cultura com a antídot per a molts dels perills del món actual.

El curs tindrà lloc a una masia a Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), emmarcat dins del projecte El bosc de les idees.

