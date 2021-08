La planta industrial d’Alstom a Santa Perpètua fabricarà 8 nous trens per a la Línia 1 del Metro de Santo Domingo

Nova càrrega de treball per al Centre Industrial d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. La multinacional del sector ferroviari s’ha adjudicat el contracte per a la construcció i subministrament de 8 nous trens Metrópolis (amb tres cotxes cadascun) per a la Línia 1 del Metro de Santo Domingo (República Dominicana), licitat per l’Oficina per al Reordenament del Transport (OPRET).

La planta vallesana ha estat l’encarregada de dissenyar i fabricar els 46 trens Metrópolis (amb un total de 138 cotxes) que actualment circulen per les línies 1 i 2 del Metro de Santo Domingo, en funcionament des de l’any 2009 i que té 16 estacions i 14,5 quilòmetres de longitud.

Ara, Santa Perpètua iniciarà la construcció de 8 nous trens Metrópolis, els dos primers dels quals arribaran al port de Santo Domingo en un termini de 18 mesos a partir de la signatura del contracte. L’ampliació de la flota permetrà a la capital del país millorar la mobilitat i adaptar la capacitat a la demanda.

Alstom ha venut més de 6.000 cotxes Metrópolis en tot en món, a ciutats com Barcelona, Amsterdam, Montreal, Singapur, Buenos Aires o Santiago de Chile.

Els nous Metrópolis tindran la mateixa aparença i funcionalitat dels que ja operen a Santo Domingo, incorporant avenços tecnològics com il·luminació led, connexió wifi i nous sistemes d’informació i alerta.

