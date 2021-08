Deures de vacunació abans de l’inici de curs

Quan falten menys de 20 dies per a l’inici del curs escolar, Salut té intenció d’haver administrat almenys la primera la vacuna contra la Covid a tots els alumnes de més de 12 anys i la pauta completa a un 50% d’ells. El conseller del Departament, Josep Maria Argimon, sosté que es poden posar les dosis necessàries per arribar a l’objectiu en només una setmana. Sabadell, però, encara està lluny d’assolir la fita abans del 13 de setembre, data en què començaran les classes.

Entre el col·lectiu dels 12 als 15 anys, tot just es va arribar al 50,3% de les primeres dosis aquest dimecres, 25 d’agost. Encara faltaran més de 4.500 dosis per arribar a administrar la primera pauta del vaccí al 100% dels 9.716 joves sabadellencs d’aquesta franja d’edat.

L’objectiu d’arribar a vacunar completament un 50% dels alumnes de més de 12 anys és igualment complicat. Aquest dimecres, hi havia un 5,4% dels sabadellencs d’aquest col·lectiu completament vacunats contra la Covid o que hagin rebut un diagnòstic positiu en els darrers dos mesos i que, per tant, no es puguin vacunar encara.

Els experts sostenen que la vacunació entre aquestes franges d’edat són un pas endavant per aconseguir la immunitat de grup. A més, evitaran quarantenes a les escoles i facilitaran el dia a dia a les famílies. Tanmateix, l’àrea d’epidemiologia del Taulí apunta que, segons estudis, el grup d’edat dels 12 als 15 anys no és “tan problemàtic” a l’hora de transmetre el virus, com sí que ho són els adolescents més grans.

El ritme de vacunació a Sabadell entre preadolescents no és diferent que el de Catalunya. Un 50,7% dels alumnes de 12 a 15 anys han rebut la primera dosi, mentre que un 4,9% té la pauta completa. La vacunació entre el col·lectiu, que engloba els joves nascuts entre el 2006 i el 2009, va arrencar a principis d’agost.

Els dubtes del Taulí

En contraposició amb Argimon, fonts de l’àrea d’epidemiologia del Taulí posen en dubte que, amb tan poc marge de temps, es pugui arribar als objectius abans de l’inici de curs. D’altra banda, plantegen que al llarg del curs les escoles siguin punts clau per vacunar.

Prevenció per la sisena onada

L’objectiu marcat per Salut vol allunyar la potencial sisena onada de les aules. Argimon va afirmar que podríem tornar a tenir una altra allau de contagis en les pròximes setmanes o a principi de tardor. El conseller també va sostenir que la millor manera de protegir-nos-en és la vacuna, al·legant que fa fins a vuit vegades més difícil el contagi i disminueix molt la possibilitat d’emmalaltir de manera greu.

