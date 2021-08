Bars per Festa Major: bona caixa, però sense eufòria

Setembre, fi de les vacances. I una excusa ideal per tornar a la ciutat amb ganes: la Festa Major. Sabadell recupera part de la programació dos anys després, però ho fa en un format atípic amb grans activitats suspeses i la cita prèvia com a condició sine qua non. Aquesta celebració no només animava anualment parcs i places, també les terrasses de bars i restaurants de la ciutat, que feien l’agost a primers de setembre.

Els restaurants de Sabadell vivien la Festa Major com un dels millors moments de l’any. “Els locals més propers a les activitats feien caixa aquests dies”, assegura Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. I és que la ciutat es convertia en un pol d’atracció no només per a gent dels diversos barris, sinó també atreia veïns de municipis propers. El sector preveu més feina també durant aquests dies, però no espera assolir les xifres del 2019, que, en alguns casos, doblaven les d’un cap de setmana qualsevol. “Seran tres dies potents per a l’hostaleria. Però no esperem cap bogeria”, sosté Roca.

Són els establiments més propers a la programació de Festa Major els que, generalment, fan més caixa i en la majoria de casos aconsegueixen doblar (i fins i tot quadruplicar) la facturació de qualsevol altre cap de setmana. Si bé el 80% dels establiments cèntrics i de l’Eix Macià es beneficien de la festivitat, l’eufòria de Festa Major també es trasllada als locals més llunyans: la meitat aconsegueix atrapar més clientela durant els tres dies, segons els resultats d’una enquesta que ha elaborat el Gremi per al Diari de Sabadell.

En total, un 68% dels establiments de Sabadell se’n beneficien i el consum a bars i restaurants de la ciutat augmenta un 50% de mitjana. Ara, però, sense el tradicional corre-bars, concerts, la fira d’atraccions o la cultura popular passejant pels carrers, les expectatives dels restauradors han quedat diluïdes.

L’Eix Macià troba a faltar la seva fira

La previsió del sector és que el cap de setmana de Festa Major serà potent. “Per petit que sigui el format, la sensació de Festa Major portarà la ciutat al carrer”, considera el propietari del bar Brutal, José Aguilar. És una opinió compartida entre els diversos propietaris enquestats. Si bé consideren que es podria haver apostat per un format més generós –tot i que amb control d’aforament i un compliment estricte de les mesures–, un 16% dels enquestats sí que preveu ingressar el mateix que el 2019. “Si no es pot celebrar a les places, la ciutat voldrà gaudir de les terrasses”, considera Joan B., propietari d’un bar de l’Eixample. Això sí, amb tot el control necessari.

Són els locals de l’Eix Macià els que en surten més perjudicats. “La fira és un atractiu molt important”, explica Francisco Arribas, propietari del bar Metròpolis. Juntament amb altres hostalers, reivindica un format reduït però controlat de la fira d’atraccions. “La Festa Major ens ajudava a entomar la temporada d’hivern i aconseguíem més vendes i més clientela”, lamenten.

Des del Gremi d’Hostaleria asseguren que el sector pot contribuir a controlar aforaments a interiors i terrasses i assegurar-se que la seva clientela s’ajusta a les mesures dictades per les autoritats sanitàries. “És pitjor que es facin festes sense cap mena de control [botellón] que regular les ganes de festa”, considera Roca.

La plantilla al complet, el 2022

El sector es va haver d’aixoplugar sobre el paraigua de l’ERTO –total o parcial– durant el període de confinament estricte. Tots els restaurants de més de sis treballadors van recórrer a aquesta ajuda, però ara la situació s’ha revertit i només tres de cada deu locals de Sabadell mantenen algun treballador en ERTO.

La meitat (56%) dels locals que encara no han incorporat tota la plantilla preveuen fer-ho de forma immediata. Però l’altra meitat (44%) preveu allargar-ho fins al 2022, si s’acorda una nova pròrroga.

Els bons números que han assolit els locals aquest estiu són un punt d’inflexió en la marxa del negoci. Pràcticament, nou de cada deu bars i restaurants enquestats han aconseguit mantenir o augmentar lleugerament la facturació a l’estiu respecte als mesos anteriors. I la resta ha aconseguit un creixement d’entre el 20% i un 40% respecte a la tardor. Es consolida la recuperació del sector.

