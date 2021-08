L’Ajuntament, disposat a acollir refugiats afganesos

L’Ajuntament de Sabadell està disposat a acollir refugiats de l’Afganistan. Així ho ha assegurat al D.S. l’alcaldessa accidental i segona tinenta d’alcaldessa al capdavant de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, qui, a més, ha assegurat que l’administració local es posarà a disposició de la Generalitat de Catalunya per rebre “quan sigui” sol·licitants d’asil afganesos, amb especial atenció a les dones i nenes, el col·lectiu més afectat per l’arribada dels talibans al país asiàtic.

“Des de la regidoria ja tenim un programa d’acollida i treballem amb diverses entitats socials de la ciutat. Sabadell és una ciutat compromesa a donar asil als refugiats. Sempre ho ha sigut i sempre hem sigut una referència a Catalunya”, assevera Morell. De fet, l’alcaldessa accidental posa l’exemple de l’any 2015, quan la ciutat va acollir refugiats sirians. “Vam ser un exemple per a la resta d’ajuntaments. A més, hem d’aplicar amb fets la pancarta que tenim a la façana de l’edifici consistorial a favor de l’arribada de refugiats”, afirma.

De moment, la Generalitat encara no s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell per demanar-li que aculli sol·licitants d’asil de l’Afganistan.

La ciutat acull avui una norantena de persones

Sabadell acompanya actualment prop d’una norantena de refugiats a través dels seus programes, segons l’alcaldessa accidental i segona tinenta d’alcaldessa en l’àmbit de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell.

Per tant, a la ciutat no li vindrà de nou en cas que hagi de rebre refugiats afganesos en els pròxims mesos, tal com té previst l’Ajuntament a l’espera del que dictamini el Govern de la Generalitat. De moment, Sabadell té 77 places del Programa Estatal d’Acollida per allotjar persones sol·licitants de protecció internacional, distribuïdes en diferents dispositius d’acollida gestionats per la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) i la Fundació Apip-Acam, amb el suport del consistori municipal.

Des de l’any 2015, Sabadell ha passat de tenir capacitat per acollir 10 persones refugiades a poder-ne allotjar 87, deu de les quals gràcies al Projecte Tenderol. El 2019, unes 236 persones es van beneficiar del suport dels diferents programes i ajudes que ofereixen les diferents entitats.

A la ciutat hi ha 77 places per a persones sol·licitants de protecció internacional

Així mateix, segons dades del consistori, l’any 2019 a Sabadell hi havia 65 persones acollides en la primera fase (allotjament, manutenció, escolarització...), 161 en segona (lloguer) i 10 en el Projecte Tenderol (ajudes al lloguer amb pressupost totalment municipal). De les 1.065 persones que es trobaven acollides a Catalunya en primera fase, el 6% estava a Sabadell.

Entre el 2015 i el 2016, Sabadell va acollir sobretot refugiats de Síria. Per exemple, la siriana Hind, a qui el D.S. va entrevistar, va arribar a Sabadell després d’una llarga travessia. Fugia de la cruesa de la guerra, que colpejava la seva ciutat natal, Alep. Com ella, desenes de sirians i d’altres localitats van venir a la ciutat a la recerca d’una vida millor.

Publicitat