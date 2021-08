La Festa Major, a través dels vostres records

Sense vosaltres no és Festa Major. Simplement són dies farcits amb un bon programa d’activitats. Sou els sabadellencs i les entitats els que doneu sentit a la celebració, la més especial de la ciutat. Feu que siguin dies irrepetibles del calendari, que val la pena compartir plegats.

Això és el que vol fer el Diari aquest any. Viure més junts que mai la Festa Major amb vosaltres. A través dels vostres records. És per això que us convidem a explicar-nos com heu celebrat aquesta festa al llarg dels darrers anys, les històries que en recordeu, les vostres anècdotes més especials.

El Diari vol publicar les vostres vivències. Des de fa mig any, som més a prop vostre que mai, a peu de carrer. Veniu a fer un cafè perquè us puguem escoltar.

Expliqueu-nos les vostres històries d’amor, que van néixer durant aquestes dates i que avui dia encara perduren. El millor concert on heu estat mai, les amistats que n’han nascut o les que s’hi han forjat. Expliqueu-nos els meravellosos records d’aquelles persones amb qui celebràveu la festa i que potser ara ja no hi són. Els mítics concursos en què heu participat, hàgiu guanyat o no, tant se val. O potser la nit més esbojarrada de la vostra vida amb els amics.

De moment, ningú sap quines magnituds tindrà aquest any la Festa Major. Però sí que sabem que la volem viure al vostre costat.

Publicitat