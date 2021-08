Alexander Main: Entendre l’art de la màgia per arribar a dominar-lo

La màgia no s’aprèn a fer d’un dia per l’altre. No és fàcil entendre-la i encara menys ho és dominar-la. Requereix esforç, dedicació, constància i molt de sacrifici. Alexander Main (Sabadell, 1998) va seguir aquests passos al peu de la lletra. Amb només 13 anys ja es va comprar la seva primera baralla de cartes i va estar més de cinc anys practicant a casa seva sense que ningú ho sabés.

Ell tenia clar que volia ser mag, però també sabia què havia de fer per aconseguir-ho. No va ser fins a la seva adolescència que va decidir fer un pas endavant i començar a fer trucs al carrer. Concretament, a la Rambla. Cada tarda hi baixava i feia espectacles per a tots els públics. “Aquella època em va servir per agafar pràctica i per perdre la vergonya”, explica Alexander Main.

Va seguir anant-hi fins que un dia li van proposar fer una actuació en una festa d’aniversari d’un infant. Hi va accedir i a partir d’allà tot va anar rodat. A poc a poc va anar organitzant espectacles privats fins a arribar a guanyar-se la vida amb la màgia. Ara, tot i que la pandèmia ha capgirat molts dels seus plans, Main fa actuacions per al públic familiar i també per al públic adult. “La màgia infantil és senzilla, però té molt d’èxit. I la màgia per a adults pot arribar a sorprendre, fins i tot, a les persones més exigents”, explica Main. De fet, ell barreja el mentalisme i l’il·lusionisme a les seves funcions per tal de connectar millor amb el públic, cosa que considera fonamental.

“T’has de posar el públic a la butxaca. Pot ser que un truc sigui senzill, però que als espectadors els sembli impressionant”, afirma. Tanmateix, Main creu que la màgia no és “una competició entre l’il·lusionista i l’espectador”. “Molts mags es pensen que davant tenen un enemic a qui han de demostrar el que saben fer. Jo crec que no s’ha de pensar així. Cal treballar amb el públic, perquè funcioni bé tota la funció”, assegura.

En aquest sentit, un aspecte que Main considera que ajuda a connectar amb la gent és revelar un dels seus trucs. “La norma principal de la màgia és no fer-ho, però sempre es pot fer alguna excepció. A mi m’agrada explicar un dels meus trucs per ensenyar al públic que el que estan veient no és tan simple de fer. Fer un bon truc requereix molta preparació prèvia”, finalitza.

Publicitat