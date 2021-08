Espais més verds, discoteques i més cultura: la ciutat que reclamen els joves sabadellencs

Una ciutat amb més espais verds, amb més bars musicals i discoteques per sortir de nit i amb una oferta cultural més àmplia i adaptada a totes les edats, pel que fa a teatre, concerts, clubs de lectura o espectacles, per exemple. És clarament el Sabadell que reclamen els joves, tal com ha quedat reflectit a l’enquesta sobre necessitats en equipaments i serveis que el D.S. ha realitzat entre sabadellencs de 16 a 30 anys. Sis de cada deu persones han respost que troben a faltar que la ciutat ofereixi, en major mesura, aquestes tres possibilitats.

Els espais on fer exercici i esport són una altra de les reclamacions expressades. Un 41% dels joves sabadellencs en troben a faltar a la ciutat. Gimnasos gratuïts o amb preus més assequibles, més parcs de cal·listènia com el del parc de Catalunya o equipaments esportius amb lliure accés. “Ens agradaria un camp de futbol públic”, contesta el Jose, del Poblenou, per a fer partits informals i amistosos entre amics. “Volem més pistes públiques on jugar a futbol, bàsquet, vòlei... Ja n’hi ha en algunes zones, però en fan falta més, perquè són molt petites i hi va molta gent”, destaca el Daniel.

Els joves, satisfets amb Sabadell?

Al marge de les demandes, els joves sabadellencs consideren que la ciutat està dissenyada per a ells? Un 35% creu que sí, mentre que els que creuen que no, insatisfets, representen un 65%.

Un dels sabadellencs que considera que actualment hi ha prou equipaments, serveis i possibilitats en general per satisfer les necessitats dels joves és el Hakob, tot i que aporta una idea que podria complementar l’oferta pública actual: “Trobo a faltar que es facilitin espais on els emprenedors puguin fer networking”.

“Queden pocs llocs a Sabadell on organitzar concerts. Més enllà del VADE Música, i des que fa molt temps van tancar la Breakout i la Dark Factory, hi ha poques sales musicals a Sabadell”, expressa un altre dels enquestats.

L’oci nocturn és una de les assignatures pendents de la ciutat, des que l’any 2019 va tancar el Drinkking i es va enterrar definitivament la Zona Hermètica. Actualment, a la cinquena població més gran de Catalunya, només hi ha una desena de pubs i discoteques. De fet, a Sabadell hi ha el doble d’associacions de cànnabis (22) i locals religiosos (20) que locals d’oci nocturn. En aquests moments, l’Ajuntament està posant a punt el nou pla per garantir una oferta de festa regulada, descentralitzada i que eviti aglomeracions.

D’altra banda, el reclam de més espais verds va acompanyat d’implementar més carrils bici i de tenir més zones per a vianants. “La Rambla hauria de ser per a vianants sempre, només oberta al transport públic. I hi hauria d’haver arbres al passeig”, expressa la Neus.

La possibilitat de tenir sales de billar i futbolí també ha aparegut entre les respostes. I centres socials autogestionats. Pau Recio, membre de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, un col·lectiu essencialment jove, n’és partidari: “Els joves tenen necessitats i inquietuds i necessiten un lloc on fer-les, sense estar subjectes a cap norma econòmica. Espais de llibertat i cohesió per a una joventut empoderada, més engrescada. Ara tenim aquests serveis molt repartits amb una afectació baixa”.

Les desigualtats a combatre

Les necessitats dels joves estan més o menys cobertes en funció d’on visquin? “Ens fa la sensació que hi ha moltes desigualtats depenent de l’entorn i el barri. Les activitats que ofereixen els centres oberts per a joves són adequades, compensen dèficits, però no sempre arriben a tothom. Quan els joves volen accedir a activitats culturals, d’oci nocturn o d’esport és quan es generen les desigualtats”, opina Sergi Asensio, director de l’associació juvenil Esquitx, una entitat dedicada a l’educació en el lleure i a l’acció social per a infants i joves.

Per a ell, en aquest sentit, fan falta “propostes més ambicioses i més integrals perquè arribin a tothom”, perquè “quan l’alternativa és el carrer, les conductes de risc augmenten”.

Durant el mes d’agost, l’educadora social Anna Reyes ha comprovat des de l’Associació Esportiva Can Deu que “els joves sense recursos es queden desemparats”, a diferència d’aquelles famílies amb un poder adquisitiu que poden marxar de vacances. Des de l’entitat han pogut oferir tallers de cuina, jocs de taula o activitats com anar a la piscina, a través de les quals “es construeixen relacions molt sanes”.

Les seves preocupacions

La preocupació principal dels joves sabadellencs és la feina (59%), seguida de l’habitatge (34%). A molta distància, hi ha el neguit per la salut (2%) o el canvi climàtic (2%).

“Necessitem preus assequibles per a l’habitatge, per a l’alimentació i per a les depeses que comporti poder formar les nostres vides de manera autònoma”, expressa el Francesc C., per a qui l’habitatge és la preocupació principal.

Govern i oposició: què en diuen?

Marta Morell, regidora de Joventut

“Cada dia treballem perquè els joves tinguin millors condicions de vida, més equipaments i més espais per socialitzar. Posem les seves necessitats al centre de les nostres polítiques i és el que continuarem fent els dos anys de mandat. Vam engegar un servei d’assessorament psicològic; l’estiu passat vam posar un psicòleg al SIAD, el setembre engegarem una prova pilot d’agents liles als instituts per fer pedagogia entre iguals... I cap al novembre, amb el Pla de Joventut, podrem acabar de conèixer quines són les seves necessitats”.

Glòria Llobet, Jovent Republicà (ERC)

“La ciutat no està pensada per a joves. L’espai públic els expulsa, no tenim prou equipaments pensats per a ells. No tenen espai per a exposar les seves obres, ni per al teatre, ni per a fer esport gratuïtament. L’skatepark fa mesos que està encallat i no s’aprofita l’opció de fer parcs de cal·listènia, que és una possibilitat molt barata”.

“Necessitem espais on puguin socialitzar, al marge de les entitats, l’escola i els extraescolars”.

Sobre l’oci nocturn: “No tenim oferta, ni pública ni privada. No hi ha espais autogestionats per fer concerts o trobades”.

Nani Valero, Crida

“Hi ha un problema greu de manca d’espais on el jovent pugui dur a terme activitats esportives, lúdiques, culturals i d’oci nocturn. Hi ha moltes mancances en la programació cultural dirigida a joves de l’Ajuntament i es posen moltes traves per a l’organització d’activitats”.

Adrián Hernández, Ciutadans

“Els punts més importants a solucionar són l’habitatge i ocupació. En cultura, vam proposar un bo cultural perquè hi tinguin més accés. També hem demanat més parcs de cal·listènia”.

Lluís Matas, Junts per Sabadell

“Podem estar orgullosos de Sabadell, però en l’àmbit juvenil identifiquem 5 àrees en què els serveis i equipaments presenten mancances importants: oci nocturn, habitatge, ocupació, cultura i esport.

Publicitat