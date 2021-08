L’AP-7 aixeca barreres, 52 anys després

Viatjar de Sabadell a Girona per l’AP-7, 15,22 euros en peatges. O 14,59 euros fins a Tarragona. El pròxim dimecres 1 de setembre, aquestes tarifes hauran passat a la història. D’aquí a uns dies expira la concessió de l’AP-7 –entre Salou i la Jonquera– i l’AP-2 –entre Saragossa i el Vendrell–, després que el govern central decidís no prorrogar-les. El peatge està actiu des del 1969. En total, més de 450 quilòmetres (262 quilòmetres de l’AP-7 i 215 quilòmetres de l’AP-2) que, per primer cop, estaran lliures de peatges.

També circular per la C-32, al Maresme, i la C-33, entre Barcelona i Montmeló, dues vies de titularitat autonòmica, serà gratuït a partir de dimecres. A l’espera que l’Estat determini com es finançarà el manteniment d’aquestes infraestructures, les barreres s’aixequen.

Fonts de la Generalitat de Catalunya han apuntat al D.S. la seva aposta per l’eurovinyeta, una quota per ús de l’autopista (una tarifa plana anual). Aquest import permetria dur a terme el manteniment de les vies d’alta capacitat que ara passen a ser d’ús gratuït. El govern espanyol va incloure al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que va enviar a Brussel·les la proposta del pagament d’un peatge sota el model de “qui contamina paga”. Una mesura que voldria aplicar a partir del 2024.

Però el model encara no està definit. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana estima que l’alliberament dels peatges de les autopistes AP-7 i AP-2 suposarà un estalvi per als usuaris de fins a 752 milions d’euros anuals.

“Racionalitzar el trànsit”

La fi de la concessió no només ha estat aplaudida per sabadellencs –a l’espera que es determini qui es fa càrrec del manteniment–, també pels experts, que assenyalen que permetrà fer més competitiu el transport i les empreses de logística del territori: “Facilitarà la interconnexió de tres províncies catalanes per l’AP-7”, valora la presidenta del Centre Metal·lúrgic de Sabadell, Alícia Bosch, que assenyala l’estalvi que suposarà per al transport i les empreses de la comarca.

Un altre fenomen és la racionalització del trànsit rodat. “Descongestionarà les principals carreteres nacionals i autovies, repartirà millor el trànsit rodat”, destaca Bosch. Hi coincideix Manel Larrosa, vocal de l’associació FEMvallès: “Hi haurà un ús més racional de la xarxa”, diu. Des de l’associació també celebren que, des del proper dimecres, “s’esborrarà la principal muralla metropolitana amb la Roca, que actuava com una barrera”.

Aplaudeixen, doncs, que s’aixequin les barreres: “Han estat un greuge comparatiu econòmic i de sang”, assenyala Larrosa, referint-se a l’alta accidentalitat a les carreteres nacionals que tracen el paral·lel a les autopistes catalanes.

Des del Centre Metal·lúrgic troben, però, una mancança a la comarca: la construcció de la Ronda Vallès –o Quart Cinturó–, una infraestructura “molt necessària” per al transport viari, que permetria “alliberar trànsit rodat” d’altres vies.

El peatge no desapareix

Els viatges per autopista a la Costa Brava i la Daurada seran gratuïts. Però Catalunya no estarà totalment lliure de peatges: els túnels del Cadí o de Vallvidrera tenen pactada la concessió fins al 2037. O la C-16 –Sant Cugat-Terrassa-Manresa–, que expirarà l’any 2039. El vocal de FEMvallès apunta que cal donar solució a aquests peatges, que continuaran en funcionament.

La comarca no està alliberada: la C-16 –de titularitat autonòmica–, que connecta Barcelona i el Vallès amb les comarques interiors fins a Manresa, té un preu de 27,5 euros. I el Túnel de Vallvidrera, 4,31 euros.

Publicitat