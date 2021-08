L’estiu dels micròfons vacunats

No s’ha tornat a la normalitat, però s’hi ha acostat. Així ho destaquen veus sabadellenques del sector de la música, l’escriptura i la pintura. Parlem amb Guillem Barceló, Pol Cruells, Lu Rois, Jordi Campoy, Roc Casagran, David Vila i Ros i Martí Saiz sobre les actuacions estivals.

Guillem Barceló

“Imagina’t, en tot l’any 2020 no vam fer cap concert” arrenca el sabadellenc Guillem Barceló, bateria de La Casa Azul. “Perquè no es veia clar allò de fer coses a mitges, com on-line i acústics”. Però finalment La Casa Azul tornava enguany, amb el festival Strenes de Girona com a escenari. “Estàvem molt novatos i el públic ho notava”, rememora.

Després va arribar l’eclosió post-Sant Joan dels festivals juvenils. Ells van actuar al Cruïlla, que juntament amb el Vida i el Canet Rock (maliciosament rebatejat com a Canet Brot) és el triangle de grans esdeveniments que van protagonitzar la polèmica sanitària. “Van sortir moltes notícies dient que havien estat supercontagiosos. I no és cert. Després de mirar les dades, veus que de 20.000 assistents just es van detectar 100 positius”, diu Barceló.

També han actuat a Roses, Sitges... “Han estat llocs de la costa, als quals habitualment potser no aniríem”, explica. Aquest estiu faran uns 10 concerts, pels 50 que tindrien un any normal. I també s’han suspès alguns per Covid, com el de Marbella. Però no passa res: “Ens fa tanta il·lusió...! Almenys hem arrencat. I comencem a veure la llum”.

Pol Cruells

Una diagnosi que comparteix Pol Cruells, qui toca el baix amb Els Amics de les Arts. “En comparació amb l’estiu del 2020, que va ser d’aturada total, el 2021 està sent radicalment diferent. Potser a mig gas, però no hi ha color amb el que veníem de fer”. Els Amics de les Arts també han passat pels grans escenaris del Cruïlla i de Canet Rock, a més de festivals gironins (com els jardins de Cap Roig), a la gira de presentació del darrer disc, El senyal que esperaves.

Cruells, qui combina el vessant musical amb la feina a una biblioteca de Sabadell, també toca juntament amb Caïm Riba (fill del Pau Riba).

Al setembre actuarà, a més a més, al Mercat de Música Viva de Vic i a les festes de la Mercè de Barcelona –dins del cicle BAM–.

Lu Rois

Una altra sabadellenca que es mou pel territori és la pianista i compositora Lu Rois. Ja a principis de juny va actuar a l’Embassa’t i va trencar allò de no ser profeta a casa teva. Encara vivíem dies d’optimisme i no havia arrencat la cinquena onada. Després ha seguit amb altres bolos: “El meu format és més petit, així que és més fàcil de gestionar l’aforament i que el bolo no caigui”.

De fet, no només no n’hi ha caigut cap, sinó que n’ha guanyat, sobre la marxa. “És clar, perquè al juliol hi va haver aquell pic de contagis i com que alguns músics i tècnics es van contagiar, doncs s’havia de buscar una alternativa ràpida”, explica Rois.

També ha actuat amb l’exdiputat de la CUP David Fernàndez, fent un duet de lectures de textos de l’italià Erri de Luca. De fet, van ser al Fresc dels Jardinets de l’Espai Cultura. “És clar que als concerts es fa estrany veure tanta tanca, quan l’estiu és tan lliure, tan obert...”.

Jordi Campoy

Qui també està girant és l’escriptor creualtenc Jordi Campoy, qui toca amb Salva Rafero, exvocalista de Lax’n’Busto. “Està clar que ara s’està fent una gira més de teatres, d’interiors... Però també té el seu encant. Perds quantitat de gent, però guanyes en proximitat amb el públic”, exposa Campoy.

L’altre dia, per exemple, van fer un concert a l’escenari del Circ Ralluy, instal·lat aquest estiu a Palafrugell. “Potser quan acabi la pandèmia, ens adonem que ens agrada el petit format”, sosté, i afegeix: “Vaig anar a veure Sopa de Cabra asseguts i està bé no estar-hi enmig d’empentes”.

Roc Casagran

Igualment, l’escriptor Roc Casagran ha fet dos recitals poètics amb el seu company Cesc Freixas (a Artesa de Segre i a Alpicat). I ara al setembre actuarà a la Festa Major de Sant Quirze amb Lu Rois.

“La sensació és que als municipis més petits on es fan concerts no multitudinaris s’ha anat recuperant. Però en algunes ciutats costa de programar, perquè falta certa valentia. I la Covid està servint com a excusa”, lamenta.

Martí Saiz

L’il·lustrador Martí Saiz, dissenyador de Cèl·lula i membre de Pura Ceba, tampoc ha aturat la creativitat aquest estiu. Com ja va fer l’any passat, ha anat fent dibuixos amb la tècnica de l’urban sketching, que després comparteix a xarxes socials.

David Vila i Ros

També actiu ha estat David Vila i Ros, qui ha pogut fer el recital de contes Perspectives (escrit en català i traduïts al francès), amb Jessica Neuquelman, a Igualada i el barri barceloní de Gràcia.

Altres han caigut, com el recital amb el músic terrassenc Un tal Pere i la presentació del seu llibre de contes La revolta de Cramòvia (en ambdós casos, per un positiu uns dies abans).

Publicitat