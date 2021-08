“No saben determinar la causa de la meva malaltia”

Sandra Jurado comptava els dies per sortir de l’hospital. Va ingressar l’1 d’agost, i el seu desig era bufar les 22 espelmes a casa No ha pogut ser. No com ella pensava. La jove estava de viatge quan va perdre la consciència. Ara, que ja es troba estable i a punt de tornar a casa, explica com la vida li ha canviat d’un moment a l’altre: “Els metges només ho poden atribuir a la vacuna d’ARNm contra la Covid”.

De fet, als Estats Units s’ha detectat un cas de miocarditis o pericarditis per cada 2.000 persones vacunades amb Pfizer o Moderna. La seva història és l’excepció, no la norma. I un dels pocs casos que s’han detectat a Catalunya. De fet, l’Hospital Taulí no ha pogut confirmar que hi hagi cap ingrés a causa de la vacuna i apunta que no poden facilitar dades dels seus pacients.

Hi ha hagut molt pocs casos de reaccions greus de la vacuna. Com va ser? Estava a Blanes amb les amigues, de vacances. M’havia vacunat amb una dosi de Pfizer tres setmanes abans per poder viatjar als Estats Units. I, com que ja havia passat la Covid, només me n’administrarien una. Tot va ser d’un moment a l’altre. Vaig notar taquicàrdies i palpitacions, em vaig marejar. Després, em vaig quedar inconscient una estona. Les meves amigues van trucar a l’ambulància. En menys de 10 minuts ja m’atenien.

I aleshores? Em van portar a l’hospital de Blanes. Quan es van adonar que el meu cor no funcionava per si sol, em van traslladar a l’hospital de Girona i em van posar un marcapassos. Finalment, vaig arribar al Parc Taulí. Vaig estar uns quants dies a l’UCI, a semicrítics i a planta.

T’han confirmat que es tracta un efecte secundari de la vacuna? M’han fet totes les proves per detectar la causa. Descarten que sigui una malaltia autoimmune i totes les altres possibilitats. Només en queda una: els metges només ho poden atribuir a la vacuna. Tot i que desconec si això consta enlloc.

Avui [en el moment de l’entrevista] fas 22 anys. Com ha canviat la teva vida? Per sort, sembla que podré fer vida normal. I sense marcapassos. El meu cor està funcionant per si sol un altre cop. El que més valoro ara és el moment, les petites coses, tot i que sempre ha estat la meva filosofia. També he vist molta humanitat, el personal del Taulí m’ha felicitat i fins i tot m’han portat regals. M’agradaria que el meu cas servís per perfeccionar les vacunes.

