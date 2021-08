Tornada a l'escola: els alumnes vacunats no s'hauran d'aïllar

Els alumnes es podran treure la mascareta al pati si no es barregen amb altres grups. Aquest és un dels canvis que s'introdueixen de cara al proper curs escolar respecte a les pautes de l'anterior. Els estudiants amb pauta completa no s'hauran d'aïllar encara que siguin contacte estret. "Adaptem les mesures, no les relaxem". Així s'ha expressat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en roda de premsa amb el titular de Salut i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

Es mantindran les principals mesures, amb l'ús de la mascareta i l'organització en grups bombolla. Això sí, es permetrà l'entrada dels pares a les escoles i també l'adaptació a P3 i a P4. Aquestes mesures estaran vigents tot el primer trimestre.

El Govern ha recordat que el pròxim dilluns 13 de setembre el curs començarà amb tots els centres oberts, prioritzant la presencialitat. L'objectiu, ha assegurat la portaveu, és mantenir l'equilibri i garantir el funcionament de les classes, aplicant "les mesures de prevenció". El document, doncs, manté els trets generals que ja s'havien fixat el curs passat, com l'organització de l'alumnat en grups bombolla, l'ús de la mascareta obligatòria a partir de primària, la higiene de mans o les pautes de ventilació.

En el cas dels menjadors i el transport escolar, es mantenen les mesures que ja hi havia, igual que passa amb les colònies, on es fixa el protocol establert. Pel que fa a les entrades i sortides dels centres, aquestes seran esglaonades i cada centre les dissenyarà a la seva manera en funció del tipus d'equipament. En aquest interval temporal no es preveu que els centres hagin de prendre la temperatura als estudiants.

Paral·lelament, es flexibilitzen les entrades dels familiars, que podran entrar als centres i acompanyar els nens i nenes a les aules. Per altra banda hi haurà adaptació pels infants de P3 i per aquells que facin P4 quedarà a criteri de cada centre. També s'obre la possibilitat de celebrar reunions amb les famílies, això sí, amb un màxim de 10 persones presencialment i sempre que es compleixin les mesures de seguretat vigents.

El document sosté que les festes escolars s'ha de realitzar preferiblement a l'aire lliure. Les activitats extraescolars estan permeses, sempre que s'adaptin al protocol i amb un màxim d'entre 10 i 15 alumnes. Pel que fa a les activitats esportives, les mesures s'equiparen a l'esport de competició.

Grup bombolla sense mascareta, al pati

Entre els canvis es destaca, precisament, la relaxació dels protocols als patis, on es podran reunir els alumnes d'un mateix grup bombolla sense mascareta. En el cas d'interactuar amb un altre grup, sí que l'hauran de portar.

Pel que fa als recursos addicionals que es van incorporar l'any passat amb motiu de la Covid-19 – com per exemple més professionals – el departament d'Educació ha confirmat que es mantindran tots, també durant aquest curs.

Crida a la vacunació

La campanya de vacunació permetrà que tots aquells alumnes que disposin de la pauta completa no s'hagin d'aïllar encara que siguin contacte estret. D'aquesta forma, en cas que hi hagi un contagi al grup bombolla, podran continuar fent classe de forma presencial.

No passarà el mateix amb aquelles persones no vacunades, que hauran de fer una quarantena a casa i seguiran les classes de forma telemàtica. El conseller d'Educació ha remarcat que aquest sistema "híbrid" no és una novetat, i que els centres tenen les eines per fer-ho.

Publicitat