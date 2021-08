Roger Porta i Mariano Medici agafen el relleu de Bruno Barrientos al Cercle

El Cercle Sabadellès 1856 ja té el relleu a la marxa de Bruno Barrientos. Aquest dimarts, l'entitat sabadellenca ha anunciat l'arribada de dues incorporacions a la secció de tennis: Roger Porta i Mariano Medici, com a responsables de la Direcció Tècnica i de l'Escola i l'Àrea de Competició, respectivament. Dos professionals amb experiència contrastada que arriben per complementar l'equip amb resta de tècnics del Cercle Sabadellès 1856.

A Roger Porta, director tècnic de la secció de tennis, l'avala una gran experiència professional vinculada a la Federació Catalana de Tennis com a director tècnic de l’Escola en les seves diferents instal·lacions (Can Caralleu, la Vall d’Hebron, Cornellà i també com a director del CT Urgell). Cal destacar que ha treballat amb jugadors insígnies del tennis nacional i internacional (Jordi Arrese, subcampió olímpic a Barcelona'92, Joan Aguilera, número 7 de l'ATP mundial, Fernando Luna, top50 ATP), així com de grups d’entrenament d’elit de categories inferiors (Álvaro Lopez Sant Martin, Maria Bassols i Ribera, Oriol Roca i Batalla entre d’altres). Tanmateix, ha format part de l’equip organitzador de la Copa Davis, així com ha exercit de docent i ponent en diverses entitats vinculades al tennis (CAR de Sant Cugat, INEFC Lleida... etc), ja que compta amb el títol de Professor Nacional de Tennis.

Mariano Medici,responsable de l’Escola i de l'àrea de Competició, destaca per la seva experiència en el treball de camp, tant a nivell de jugador com de director d’escoles de tennis en totes les seves vessants (iniciació, perfeccionament, tecnificació i competició) i en totes les categories. Cal fer esment de la seva projecció internacional com a entrenador i responsable d’equips de competició internacionals i remarcar la seva gran tasca i experiència en la direcció de l’escola de tennis del Club Natació Sant Cugat, on ha estat més de catorze anys formant i fent créixer esportistes per portar-los a les finals de campionats i mantenint i pujant els equips des d’alevins fins a júniors amb els jugadors de base.

Publicitat