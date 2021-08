'Xupinasso' i pregó alternatiu des de Can Capablanca

El Casal Can Capablanca realitzarà dimecres la seva tradicional festa d’arrencada de la Festa Major. De fet, ho farà amb la lectura del seu propi pregó, a les 21 h, que immediatament després vindrà acompanyat del xupinasso (el llançament del coet anunciador dels dies de festivitat). També hi haurà música.

“Malgrat les que volen que Sabadell sigui una ciutat morta i dormitori, nosaltres treballarem per una ciutat digna i per les que hi vivim, on poder gaudir conjuntament de les festes populars”, expressen des del Casal a les xarxes socials.

Abans, a les 19.30 h, serà Ràdio Trama la que arrenqui amb les activitats, tot realitzant in situ i en directe el seu programa número 388. Hi participaran membres de la Comissió de Festes Populars (organitzadores de les Barraques), per explicar el seu punt de vista en torn a l’organització de la FM d’enguany i la polèmica sobre on s’havia de situar el límit en les restriccions per causa de la pandèmia.

