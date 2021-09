Comença la construcció del nou edifici polivalent del Taulí

Les obres de construcció del nou edifici del Parc Taulí començaran aquest dijous, 2 de setembre. Tot i que inicialment estava previst que estigués acabat a la tardor, el que es denominarà edifici Ripoll estarà acabat a la primavera, el pròxim mes de maig, segons la previsió del Departament de Salut, que assegura que les obres duraran vuit mesos i mig. D'aquesta manera l'hospital guanyarà un centenar de llits d'hospitalització i una trentena d'UCI.

El projecte forma part del paquet d'inversions de 40 milions d'euros que la Generalitat vol fer al Taulí per modernitzar i ampliar l'hospital entre 2021 i 2024 i servirà tant per fer front a la pandèmia com a les necessitats posteriors a la Covid-19. A aquest edifici s'hi destinaran 20 milions d'euros, mentre que 10 milions d'euros més serviran per dotar el Frontal Gran Via de sis nous quiròfans i entre 18 i 20 llits d'UCI més. Finalment, els altres 10 milions d'euros estan previstos per ampliar i millorar el servei d'Urgències.

L'edifici estarà situat a la zona nord de la corporació sanitària, darrere el Taulí nou, que acull l'hospitalització, i tindrà façana a la banda Ripoll. L'inici de les obres es farà amb els treballs previs, de tancaments de l'àmbit, enderrocs, moviments de terres i fonamentació. Una de les primeres coses que es farà també serà enderrocar la nau que forma part de Santa Fe i que és en el solar on es construirà el nou espai.

Un centenar de llits

El nou edifici tindrà planta baixa més quatre pisos, una semiplanta soterrada i una superfície total de 6.000 metres quadrats, 4.000 dels quals destinats a l'assistència sanitària i 2.000 a serveis generals, instal·lacions, logística, etc. Tant l'edifici Ripoll com el Taulí nou estaran connectats per un pont de tres alçades, a les plantes primera, segona i tercera. La planta semisoterrada estarà connectada amb el túnel de serveis que connecta tot el Parc Taulí.

A les plantes soterrani i baixa hi haurà la galeria de connexió, instal·lacions, el vestíbul d'accés dels usuaris, vestuaris i àrees de suport. La primera planta acollirà una trentena de nous llits d'UCI, de forma polivalent per adaptar-se segons les necessitats assistencials -i quedarà al mateix nivell que la UCI ja existent-. Finalment, a les plantes segona i tercera tindran un centenar de llits d'hospitalització. Les instal·lacions generals de l'edifici s'ubicaran a a la quarta planta.

El projecte ha estat adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per les empreses UTE Calaf, Serom i Cimelsa; els arquitectes Sanabria & Planas Gallego Arquitectos, SLP i Benítez Arquitectos, SLP; i les enginyeries ZYR Ingenieros i AIA Arquitectura i Instal·lacions. Dels 20 milions que es destinaran a la construcció de l'edifici, 15,54 corresponen al projecte i a les obres i 4,5 a l'equipament.

Salut reconeix que les obres provocaran algunes afectacions als usuaris i treballadors, sobretot de soroll i mobilitat. L'oficina tècnica de cribratge de càncer i el servei de Salut Laboral es veuran afectats, així com algunes places d'aparcament de professionals, que seran reubicades.

