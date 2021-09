Els sabadellencs, nostàlgics per la fi de les vacances

El mes d’agost s’acaba i també les vacances. Oficialment, però, l’estiu no finalitza fins a finals de setembre, però emocionalment la tornada a la rutina ens fa pensar que ja som a la tardor. Molts veïns ja han tornat a Sabadell i a poc a poc els carrers recuperen la seva activitat normal. Alguns sabadellencs, però, no han tingut la sort de tenir tot l’agost de descans.

Joan: “Les vacances són ideals”

És cas del Joan, que ja fa més de dues setmanes que ha tornat a la feina. Tanmateix, afirma que les vacances li han servit per desconnectar. “Han estat ideals, però massa curtes. M’hauria estat més temps a la platja o a la muntanya”, expressa amb to bromista. Dit això, el Joan espera que aquest mes de setembre la pandèmia estigui més controlada.

Sebastià: “L’agost ha anat molt bé, no em puc queixar”

Per la seva banda, el Sebastià també ha gaudit de les vacances, tot i que reconeix que com que és jubilat tampoc li ha suposat un canvi de rutina “gaire exagerat”. “L’agost ha anat molt bé, no em puc queixar. Sempre serveix per desconnectar i fer altres coses a les quals no estàs acostumat”, explica.

Ell ha hagut de canviar alguns plans amb la família i els ha costat fer coses junts per culpa de les restriccions del Procicat. Així i tot, afirma que quan la pandèmia estigui “més controlada” ja faran més trobades. “No cal tenir pressa per fer coses. Aviat estarem millor”, opina.

Pol i Mireia: “Tenim ganes d’anar a l’institut i veure els amics”

D’altra banda, al Pol i a la Mireia encara els queden dues setmanes de vacances. Comencen l’institut el 13 de setembre. Els dos sabadellencs tenen ganes de començar la rutina i de veure els amics, però, a la vegada, admeten que el juliol i l’agost han sigut molt “profitosos”. “Estic molt content amb les vacances que he tingut. He anat a la Cerdanya diverses setmanes i no he hagut de deixar de fer coses per les restriccions”, indica el Pol.

En la mateixa línia, la Mireia també està satisfeta del seu estiu: “No m’he mogut gaire, però he desconnectat”, diu. Així mateix, els dos joves esperen que a mitjans de setembre reobri l’oci nocturn. “Si no n’hi ha, els ‘botellons’ seguiran augmentant. Nosaltres no som de sortir gaire a la nit, però entenc que molts joves estiguin molestos”, considera el Pol.

