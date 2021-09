Fluidra adquireix l’empresa nordamericana SR Smith per 240 milions de dòlars

Fluidra no s’atura. La companyia d’origen sabadellenc i instal·lada a Sant Cugat del Vallès, ha adquirit SR Smith, fabricant nordamericà d’equipament, material exterior i accessoris per a piscines comercials i residencials, al fons de capital risc Champlain Capital. El preu? 240 milions de dòlars; és a dir, 202,5 milions d’euros, abonats mitjançant línies d’efectiu i deute.

Amb SR Smith, Fluidra augmenta la seva dimensió com a multinacional capdavantera en el sector de la piscina i wellness als Estats Units i a nivell global i, en concret, reforça la seva posició en els segments de material exterior per a piscina i accessoris per a piscina comercial i residencial.

SR Smith fabrica i comercialitza una línia de productes complementària a la de Fluidra, per la qual cosa l’operació generarà importants sinergies i un major valor afegit.

A nivell societari, Fluidra preveu un increment del benefici de caixa net des del primer moment. Un cop integrada SR Smith, la firma vallesana augmentarà les vendes d’un 35-40% a un 37-42%; el marge EBITDA es mantindrà entre el 25 i el 25,5%, i el benefici de caixa net per acció passarà del 80-90% al 83-93%.

Segons el CEO de Fluidra, Bruce Brooks, “el nostre objectiu és ser el millor soci del sector per als nostres clients. En el darrer any, hem redoblat el nostre compromís de créixer en diferents segments de mercat i categories de producte i hem realitzat adquisicions estratègiques a Nordamèrica amb Built Right i CMP per apropar-nos a aquell objectiu”.

“L’adquisició de SR Smith -prosegueix- no només ens apropa, sinó que ens impulsa. És una companyia excepcional amb un equip de gran talent i una reputació magnífica. La seva experiència i la seva àmplia cartera de productes acceleraran el nostre creixement en els segments de piscina comercial i residencial i, en darrera instància, ens permetrà servir millor als nostres clients a Nordamèrica i a tot el món”.

SR Smith, fundada el 1932 i amb presència internacional, compta amb una extensa cartera de productes com pòdiums de sortida, baranes, escales, tobogans, trampolins, cobertes tèrmiques...

SR Smith seguirà operant de forma independent des de la seva seu de Canby (Oregon).

