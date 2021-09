Sallent, una impremta que explica "les nostres arrels"

El Museu d’Art acaba d'estrenar l’exposició temporal La impremta Sallent, de Sabadell. Dietari imprès d’una ciutat, en el marc de la Festa Major 2021. La mostra es podrà visitar fins al 27 de febrer de 2022, a la Casa Turull (carrer del Doctor Puig, 16).

A la inauguració s'hi han aplegat una seixantena d'assistents, molts d'ells membres de les famílies Sallent i Custodio (que van encapçalar la imprenta durant els 70 anys de la seva trajectòria, en tres generacions diferents de membres). L'historiador de l'art Ricard Mas ha comissariat l'exposició, i com a tal, ha donat la benvinguda i ha exposat la importància del material recopilat. "Explica les nostres arrels com a sabadellencs i catalans, és una mostra per saber d'on venim", ha explicat. De fet, Mas sosté que la impremta ha estat com una màquina de teixir i els 70 anys d'activitat són com un telar. "O un cardiograma que mostra la salut de la ciutat", ha afegit gràficament.

Llibres de comptabilitat, recordatoris, calendaris de taula, targetons, papereria industrial i fins i tot paper moneda. La impremta va ser prolífica. A més a més, també va editar clàssic, com la col·lecció Edicions La Mirada, la col·lecció Biblioteca sabadellenca i l'original de Sabadell del meu record (de Marian Burguès). "Són llibres que es poden trobar avui en dia a la Llibreria Tècnica i el mercat dels diumenges", sosté Mas, "de forma que no parlem de tresors amagats, sinó que estan a l'abast per 10, 20 o 30 euros".

Igualment, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha reivindicat l'exposició com un exercici de memòria, abans que algunes històries s'esvaeixin. I l'alcaldessa Marta Farrés, per la seva part, ha conclòs l'acte d'inauguració assegurant que "la ciutat de Sabadell devia aquesta exposició".

El disseny gràfic de la mostra ha correspost a Jesús Galdón, tot obrint el camí per tal que la mostra s'entengui millor.

