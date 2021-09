Una visita "especial" a l'estudi de Jordi Roca

El veterà pintor Jordi Roca ha rebut la visita de l'alcaldessa al seu estudi de La Creu Alta. Marta Farrès va passar part del matí d'ahir ("un matí especial", va descriure), coneixent les seves obres i inspiracions.

De fet, Roca va arribar a prendre un retrat de Marta Farrès, de forma que l'alcaldessa de Sabadell forma ara part de la seva col·lecció de retrats. "Ha estat un plaer sumar-me a la seva obra i em fa molta il·lusió", va manifestar l'alcaldessa en cabar, tot donant-li les gràcies "per l'experiència".

No és la primera torbada entre ambdos. Ja al juliol, el pintor va donar una obra a FarrésEl quadre era una evocació de l'escut sabadellenc amb motius florals, en el que no hi podia faltar una ceba. Farrés, per part seva, va donar a la ciutat el quadre, tot i que ara mateix està exposat al, per voluntat de l'artista.