El nou ERO del Banc Sabadell afecta a 1.900 empleats, un 13% de la plantilla

Ja és oficial. El Banc Sabadell (BS) ha presentat aquest dijous als sindicats un nou pla d’ajust que planteja l’acomiadament de 1.900 empleats, aproximadament un 13% de la plantilla (formada per 15.000 persones), per donar compliment al pla estratègic 2021-23.

Aquest preveu una retallada de costos de 100 milions d’euros anuals per continuar amb la transformació del model de negoci, l’automatització i la simplificació de processos.

El BS, que justifica l’ERO per les caigudes del marge i la rendibilitat sobre fons propis (ROE), vol millorar els resultats i l’eficiència i considera que això passa per un nou procediment d’acomiadament: el primer, culminat el primer trimestre de l’any, va comportar la sortida de 1.800 treballadors.

El Sabadell assegura que aquest pla de sortides voluntàries no ha estat suficient per garantir la competitivitat i futur del banc i que, per això, proposa ara un nou pla basat en prejubilacions, sortides incentivades i un pla social de recolocació, que afectarà principalment a la xarxa d’oficines i el servicing.

CCOO ja ha respost a la direcció del banc: “la xifra és desproporcionada, irreal i un insult a tota plantilla... Seguim pensant que no hi ha motius per emprendre un procés d'aquestes característiques, sobretot quan, fruit d'un acord, s’ha reduït la plantilla en 1.800 persones amb prejubilacions i jubilacions anticipades i s'han realitzat contractacions durant el 2021”.

El BS ha contractat Manpower per dur a terme i gestionar el pla de recolocació.

