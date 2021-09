Els deures pendents entre Sabadell i la Generalitat

Setembre. Inici del curs polític i represa de l’activitat a les administracions públiques. L’Ajuntament té una llarga llista de qüestions per tractar amb el Govern català, entre els quals hi ha nous equipaments, millores en serveis socials i salut i d’infraestructures a Sabadell, però que depenen de Barcelona. L’agenda va plena: aquest és el top 10 de les prioritats sabadellenques.

Benestar social (fase inicial)

Residències públiques

Sabadell no té cap residència pública. Tots els equipaments són concertats o privats, el que preocupa el teixit social i l’Ajuntament. L’objectiu sabadellenc és que la Generalitat construeixi una residència al sud de la ciutat, però l’actuació suposaria desemborsar fins a 10 milions d’euros. El Govern municipal anterior va signar un conveni de cofinançament amb el Departament de Drets Socials, fórmula que rebutja l’executiu de Marta Farrés. “Estem a l’espera de poder-ho negociar amb el nou govern, però tenim clar el que volem: una residència 100% pública”, apunten fonts del Govern municipal.

Obres públiques (en curs)

FGC reconvertit en metro

Quan es van anunciar les noves estacions d’FGC a la ciutat, l’Ajuntament parlava en termes de Metro de Sabadell. Un metro amb freqüències de 7-8 minuts en hora punta? FGC té pendent reduir-ho a cinc i assegura que ho farà l’estiu del 2022. L’operació depèn de l’arribada d’una nova remesa de trens.

L’ampliació de la capacitat de les vies és un altre dels objectius d’FGC. L’empresa ferroviària catalana ha previst un segon túnel entre el Vallès i Barcelona per descongestionar les línies de Sabadell (S2) i de Terrassa (S1). Descartat el túnel d’Horta, s’opta per fer-lo passar per un túnel ferroviari a Vallvidrera.

Educació (en curs)

Eliminació dels barracons

Treure els barracons escolars era una de les llargues reclamacions veïnals de Can Llong. Si es compleixen les previsions, les obres per construir l’institut-escola Virolet acabaran l’any vinent i el curs 2022-23 ja s’iniciarà a les noves instal·lacions. No obstant això, l’escola Narcisa Freixa (Eixample) segueix en un emplaçament provisional. L’Ajuntament ha iniciat l’adequació dels terrenys perquè la Generalitat pugui iniciar les obres de l’equipament definitiu. Ambdues administracions treballen perquè estigui llest el curs 2023-2024.

“És incomprensible obrir centres educatius fets de barracons, així d’origen”, assegura el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert. Fonts municipals apunten que l’Ajuntament es va reunir enguany amb l’exconseller Josep Bargalló, que va apuntar que la nova escola no estava prevista a curt termini.

Ampliació de places d’FP

La falta de places de formació professional (FP) és un dels principals problemes del Departament d’Educació. Uns 2.000 alumnes es van quedar fora de la primera assignació a Sabadell per al curs 2021-2022. La Generalitat va ampliar un 10% la disponibilitat de places, però no ha aconseguit equilibrar oferta i demanda, que ha crescut de forma sobtada. L’Ajuntament proposa la cessió d’un espai al sud per realitzar nous cursos i, segons pot avançar el D.S., demanarà crear un curs de formació professional vinculat al sector aeronàutic.

Justícia (fase preliminar)

Nova seu per als jutjats

Els problemes de climatització dels jutjats de Sabadell s’han solucionat, però l’edifici actual, situat a l’Eix Macià, no és l’idoni, segons els principals agents implicats –jutges, fiscals, advocacia i personal administratiu–. La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ho considera una prioritat –juntament amb Martorell i Rubí–.

En una entrevista recent al D.S. va assegurar que estudiaria tots els escenaris per desencallar el problema. Hi ha dues opcions sobre la taula: rehabilitar l’edifici existent o bé fer un equipament nou. Si es compleix el segon supòsit, tant Justícia com l’Ajuntament veuen amb bons ulls situar l’equipament on hi ha el pàrquing de terra davant d’El Corte Inglés. L’Ajuntament n’espera la construcció en els propers cinc anys.

Seguretat i emergències (fase preliminar)

Els bombers busquen nou lloc

La seu dels Bombers de la Generalitat a la carretera de Barcelona ha quedat obsoleta. Des de fa anys, els governs sabadellenc i català busquen trobar una nova ubicació per a la central de bombers. Segons explica el Departament d’Interior, actualment es troben en converses sobre “qüestions urbanístiques”. Fonts municipals apunten que s’han presentat diverses propostes per al nou equipament, però no complien amb els requisits dels Bombers. S’estan estudiant altres opcions.

Esports (fase incial)

Pista Coberta d'Atletisme

La Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya va deixar de ser un centre de vacunació massiva a mitjans de juliol. Abans, l’abril del 2020, es va habilitar com a hospital temporal per a pacients Covid, fet que va implicar desmuntar l’anella peraltada ràpidament i sense gaire cura. Recuperar-la avui tindria un cost de 389.000 euros, segons la darrera estimació de l’Ajuntament. La Secretaria d’Esports de la Generalitat es va reunir amb el Govern municipal el passat mes de juliol. Actualment es troben en fase de negociacions sobre la fórmula de finançament de les obres. Com es pagarà és el principal escull per completar l’actuació.

Obres públiques (fase preliminar)

Una sortida per a la ronda Nord

La majoria del trànsit de Sabadell i els seus municipis propers passa per dins de la ciutat. Un acord entre Sabadell i Terrassa aposta per connectar les dues a través del Quart Cinturó, però falta veure com l’Estat i la Generalitat acorden, planifiquen i executen el projecte. La construcció de la ronda Nord i del conjunt del Quart Cinturó aplega un important consens polític i empresarial al Vallès.

Seguretat i emergències (en curs)

Efectius i vehicles dels Mossos

Falten policies i més material. A l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell hi ha actualment uns 200 agents, als quals cal sumar els 40 de Santa Perpètua, segons assenyalen fonts de la policia catalana. L’any 2020 es van incorporar una quarantena de mossos, però tant l’Ajuntament com els sindicats en reclamen més per reforçar la seguretat. Un altre dels problemes –que preocupa els agents– és l’obsolescència dels vehicles policials. “Un dia no sortirem i haurem d’anar a patrullar en bus”, critica un mosso al Diari.

Salut (en curs)

Nou edifici del Taulí a la Gran Via

El nou edifici polivalent de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell és una de les millores de salut pendents a curt termini. Les obres per construir-lo s’inicien avui, segons ha avançat el Departament de Salut al Diari. El nou complex –que comptarà amb quatre plantes i una semiplanta soterrada– costarà 20 milions d’euros i servirà per acollir serveis assistencials i també activitat general i logística. Segons les previsions, caldran 8 mesos per construir el nou equipament i la seva posada en funcionament.

Si es compleixen les previsions, el nou edifici es podria posar en funcionament la primavera de l’any 2022. Sobre l’agenda municipal queda pendent la recuperació dels serveis al consultori del Poblenou i la millora dels serveis de Pediatria.

