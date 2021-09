'Kera' o l'aterratge de l'art urbà berlinés

Sabadell rep aquestes dies la visita de Kera, artista berlinés, qui està pintant un gran exterior al carrer de la Salut i també inaugura aquest dijous una exposició a la galeria i botiga ImpaktesVisuals (festa d’opening, de 17 a 21.30 h).

L'artista Christian Hinz, aka Kera, nascut el 1985 a Berlín, ha estat treballant amb color, diverses tècniques i pintant façanes durant més de 20 anys. La seva obra artística és geomètrica i abstracta, però alhora espacial. Per tant, els gràfics i l'estètica tenen un paper important. L'obra d'art és la barreja de la combinació de capturar el seu entorn en relació amb els seus colors, així com impulsos presos dels artistes que opten més per tècniques i hàptiques.

El treball de Kera està molt influenciat pels seus estudis de disseny gràfic i la passió per les línies rectes, l'estructura i la superfície. A la vegada, l'ús de la pintura d'esprai, raspalls i pintura de paret el va ajudar a desenvolupar el seu propi estil.

Els seus murals es poden trobar a tot el món, des de Qatar, passant per Mèxic i fins a Gran Bretanya.

Des de 2012, Kera treballa com a artista independent. Ara, fins i tot, pot transmetre la seva fascinació i passió per les tècniques de printing com a professor a la Jugendkunstschule Berlin-Steglitz.

Publicitat