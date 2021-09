Els regidors de Sabadell cedeixen les seves entrades pels actes de Festa Major

Els grups municipals de Sabadell cediran les seves entrades protocolàries pels actes de Festa Major a la ciutadania, després que molts sabadellencs hagin expressat el seu malestar per haver-se quedat sense poder assistir a gran part dels espectacles. El fet que s'hagi limitat l'aforament de tots els espectacles a 300 persones, com a mesura sanitària, ha provocat que les localitats s'esgotin en alguns casos en menys d'un minut des del moment que surten.

Per als actes, hi havia dues cadires reservades per cada grup municipal. Els primers a anunciar que renunciaven a les invitacions han estat els regidors d'ERC, a través d'un comunicat: "És un gest petit, però és l’únic que podem tenir i expressa la nostra coherència amb els valors republicans". A més, han criticat l'Ajuntament "hauria pogut preveure aforaments superiors d’acord amb els criteris sanitaris actuals per no excloure tants ciutadans".

Ciutadans, Junts per Sabadell i la Crida també han anunciat per Twitter que renunciaran a les entrades. Pel que fa als regidors de Govern, tampoc no ocuparan cap cadira d'espectacles. L'únic acte on assistiran els portaveus dels grups municipals serà el pregó.

