Què pensen els sabadellencs del format de Festa Major 2021?

La Festa Major és una celebració especial per a tots els sabadellencs. Són dies de retrobament amb els amics i la família després de les vacances. D’alguna manera, es posa fi a l’estiu, però es fa d’una forma molt especial.

Arnau: “Hi ha poques activitats per als joves”

L’Arnau, veí de la ciutat, té ganes de Festa Major, tot i que afirma que hi ha poques activitats per als joves. “Altres localitats han deixat fer més concerts i barraques. Aquí no hi ha pràcticament res per a la gent jove. No ens han tingut en compte”, assevera el sabadellenc.

Maria: “La Festa Major serveix per estar amb la família”

Per la seva banda, la Maria viurà la Festa Major amb els seus quatre fills. De fet, reservarà entrades per a activitats familiars com el cinema a la fresca i el concert d’El Pot Petit. “La festa gran de la ciutat canvia molt quan tens fills. Abans feia activitats de nit i, en canvi, ara en faig de dia. La Festa Major serveix per passar més temps amb la família, això sí”, afirma. La Maria, a més, creu que l’Ajuntament ha fet bé de limitar l’aforament en cada una de les propostes.

Èric i Montse: “Trobarem a faltar els concerts de gran format”

La Montse i l’Èric, mare i fill, també celebraran la Festa Major d’enguany, tot i que admeten que moltes de les activitats que els agradaven s’han suspès en l’edició d’enguany. “Trobaré a faltar molt les activitats i concerts de gran format, i les Barraques, evidentment”, explica l’Èric. Per la seva banda, la Montse també sent nostàlgia de les edicions passades, però es conforma amb el simple fet que hi hagi festa gran. “Que no hi hagi grans propostes és frustrant, però encara no toca”, argumenta la Montse.

