Detingut un home per resistència l'autoritat quan participava en un 'botellón'

La Policia Municipal ha detingut aquesta matinada un home per resistència als agents de l'autoritat al passeig de la Plaça Major, en ple Centre. Es tracta d'un veí jove de Terrassa que participava en un botellón on han participat entre 400 i 500 persones, segons fonts policials.

Primer hi ha hagut una baralla i després, en arribar la policia, la majoria de persones han marxat. Menys aquest home, que ha acabat detingut. Els agents han comprovat com, a part de beure alcohol al carrer, moltes persones que estaven al Passeig tampoc portaven mascareta ni respectaven les mesures de prevenció del coronavirus.

Durant la mateixa matinada els serveis de neteja han estat treballant per restablir la normalitat en aquesta zona, inclosos els carrers del voltant. No ha estat l'únic lloc on han hagut d'intervenir, igual que la Policia Municipal. Agents del cos també han dispersat una concentració d'un centenar de persones a l'aparcament dels FGC al carrer de Pi i Margall, a la Creu Alta, i quan s'han acostat a un altre botellón que hi havia a Sant Pau de Riu-sec, les persones que hi havia han marxat en veure la presència policial.

Excés de soroll

Al llarg de tota la nit de divendres a dissabte la Policia Municipal ha rebut més de 25 avisos per excés de soroll en diferents punts de la ciutat.

