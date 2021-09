El SAM Fest impulsa el talent quilòmetre zero i rodalies

El Sabadell Acció Musical (SAM) Fest ha aplegat una dissetena de grups musicals de quilòmetre zero i de comarques properes en un tast per tots els gustos. Hip Hop, rock instrumental, hardcore, Blues, Punk, han estat alguns dels registres que han sonat al pati del Joanot Alisanda. "Hi ha ganes de consumir cultura", ha expressat Helena Torrent, des de l'organització. Tot i això, l'assistència ha estat modesta. "No hem arribat a esgotar l'aforament permès", afirma.

El festival ha estat organitzat per l'associació col·lectiu cultural La Llançadora i la Coordinadora de Músics de Sabadell, amb grups com The Surfing Robbers, Amigdala, Misèria o Mauro Rod Band, i ha aplegat talent local i d'arreu de Catalunya. Tres dies de cultura de proximitat. I per tots els gustos.

Modesta afluència

Des de l'organització han criticat la gestió de l'Ajuntament: "Han restringit més del que marca el Procicat", apunten. L'Ajuntament ha permès allargar l'activitat fins a les 23h, sota registre i sense no servei de barra. "Aquesta és la nostra principal font d'ingressos per poder pagar els músics", apunten. Segons els organitzadors, això ha provocat una caiguda "notable" de l'assistència.

Des de la Llançadora consideren que la Festa Major "és una bona oportunitat" per donar veu a la música. Però assenyalen la falta de sales de concerts o espais municipals: "Falten espais a la ciutat per a música en directe".

