Els amants del swing tornen a ballar

Els amants del swing estan gaudint aquesta Festa Major de diferents balls amb especial il·lusió, ja que des de l'inici de la pandèmia no han pogut participar en gaires balls socials. El pati del Museu d'Art és la pista de ball d'aquesta activitat, organitzada per l'escola Swingcopats. La gràcia del swing, com explica el sabadellenc Marc Casagran, és que "és un ball on socialitzes molt, pots anar sol o amb la parella, però habitualment et barreges i coneixes a molta gent".

La seva parella, Iris Torres, destaca que el swing "és una forma de desconnexió on tothom riu, ho passes molt bé i podies ballar a qualsevol lloc", és apte per tots els públics i edats, i afegeix que "encara que hi hagi diferents nivells no hi ha barreres perquè es barregen".

Així és com es van conèixer Josep Maria Fabero i Mercè Almirall, que són parella de ball. "Ens agrada el conjunt, ballar, anar aprenent, conèixer gent nova i socialitzar, perquè entre altres coses va d'això", expliquen. Es van conèixer en un dels cursos, en què ell li feia de "líder" a ella que en començava a aprendre.

I en les ballades de swing no només hi va gent a ballar, també n'hi ha qui agafa la cadira, es posa en un racó i les va a veure. En el cas del Jordi Masip i Montse Bueso, expliquen, "venim a veure la nostra neboda ballar, hi estem bé, ens agrada la música, veure els moviments. Veiem parelles que fa molt temps que venen, veiem com evolucionen".

La coordinadora de Swingcopats, Anna Portell, valora molt positivament la participació que han tingut les diferents classes que han fet aquests dies. Portell apunta que "la gent s'ha sentit molt còmode ballant, hem tingut una molt bona resposta del públic, feia un any i mig que no fèiem ball social i tothom tenia moltes ganes de venir". Aquest dilluns hi haurà la darrera ballada. Serà una classe oberta de lindy hop (swing per parelles) a El Gimnàs (ronda de Zamenhof, 64). Per participar-hi cal inscriure's aquí.

