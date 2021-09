El Banc Sabadell confirma que tancarà 320 oficines aquest 2021

Galetes analítiques

Aquest lloc web utilitza Google Analytics per recopilar informació anònima com el nombre de visitants del lloc i les pàgines més visitades.

El mantenir aquesta galeta habilitada ens ajuda a millorar el lloc web.

Llistat galetes (nom - duració - finalitat):

_ga - 2 anys - S'utilitza per a distingir usuaris

_gid - 24 hores- S'utilitza per a distingir usuaris

_gat - 1 minut - S'utilitza per a limitar el percentatge de solicituds

AMP_TOKEN - 365 dies - Té un token que es pot utilitzar per recuperar una identificació de client del servei client AMP.

_gac_gtag_UA_2353974_11 - 90 dies - Conté informació de campanya per a l'usuari

Enable or Disable Cookies