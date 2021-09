Kaxe i Toni Gabarre, convençuts: "els gols arribaran aviat"

Els dos davanters nats de la plantilla arlequinada, Toni Gabarre i Álex Aizpuru, Kaxe, poden ser la solució a la sequera golejadora mostrada pel Sabadell en aquest inici de lliga en el qual no ha vist porteria en les dues primeres jornades. "Els gols arribaran molt aviat", han vaticinat ambdós en l'acte de presentació oficial celebrat a la sala de premsa Miguel Quereda juntament amb el director esportiu, José Manzanera, i el president de la UD Tibidabo Torre Romeu, Fernando Rodríguez, club escollit en aquesta ocasió per participar amb nens del seu futbol base.

Kaxe va tenir l'oportunitat de debutar dissabte passat contra la Balompédica Linense i va fregar el gol en una rematada rebutjada pels dos pals. "Les sensacions van ser bones. L'equip va millorar a la segona part i vam tenir la victòria a tocar. Ha vingut molta gent nova i el míster fa una gran feina per adaptar-nos al seu model de joc. El més important és tenir tranquil·litat".

Arriba procedent de la Ponferradina, en qualitat de cedit, i ha acceptat fer un pas enrere, de la Lliga SmartBanck a la Primera RFEF, amb l'objectiu de "tenir més protagonisme. Allà veia que no el tindria aquesta temporada -el brasiler Yuri li ha barrat el pas amb el seu gran rendiment- i vaig preferir venir a Sabadell". Va aconseguir un ascens a Segona A en la seva millor temporada al conjunt lleonès i ara aconsella tenir "tranquil·litat. Allà recordo que vam estar un mes i mig sense guanyar i l'equip mai va perdre la calma. Això és llarg i la clau és treballar en la nostra idea".

Toni Gabarre ha començat a entrenar amb el grup aquesta setmana després d'escurçar notablement els terminis de recuperació de la seva lesió al genoll. "Mai hi havia petit una lesió al genoll i al principi vaig tenir molta por. Va ser un cop dur. Es va parlar d'un temps de baixa entre 4 i 8 setmanes i gràcies al treball del metge, fisioterapeutes i readaptadors hem pogut retallar el temps. Ara em sento bé i estic a disposició de l'entrenador, amb moltes ganes d'aportar a l'equip".

Coneix força la tercera categoria del futbol estatal perquè ha jugat amb l'Ebro, Llagostera, Tudelano, At. Balears i Numància. En la majoria amb una mitjana elevada de gols. "Em considero un 9, estic acostumat a jugar en punta, moltes vegades en solitari. On em trobo més a gust és a dins de l'àrea buscant la rematada", subratlla. No descarta, però, poder compartir l'atac amb Kaxe. Des de fora ha vist un equip "molt consistent sense pilota. Hem d'ajustar algunes coses amb pilota i afinar en l'últim quart de camp. Arribem bé i falta finalitzar". Rebutjar l'etiqueta de candidat "perquè en aquesta categoria no hi ha rival petit. Cada partit és una guerra, una final, un món diferent i l'objectiu és anar pels tres punts en cada jornada". La pròxima oportunitat serà dissabte al mític El Collao davant l'Alcoià, que ha sumat 4 punts.

Sergi Altimira, renovat

D'altra banda, el club ha fet oficial la renovació per una temporada del jove Sergi Altimira, una de les revelacions d'aquesta pretemporada. Després de la seva cessió al Granollers, el migcampista de la pedrera ha convençut el cos tècnic i a partir d'ara formarà part de ple dret de la primera plantilla arlequinada, amb el dorsal 27. Això no vol dir que es pari l'última operació d'un migcampista. "Mantenim diferents escenaris oberts en el mercat de jugadors lliures i ara cal esperar, ja no depèn exclusivament de nosaltres", assegura el director esportiu, José Manzanera. De totes maneres, els jugadors lliures es troben fora de la dinàmica d'entrenaments d'un equip i això és un factor que juga en contra.

Publicitat