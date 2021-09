La taula d’orientació de la Mola, en perill pel “postureig”

[Aina Pascual]

No està trencada, actualment, però avisen que el mal ús que se'n fa la podria tornar a malmetre. La taula d’orientació geogràfica de la Mola és un escenari bastant visualitzat a les xarxes socials i s’ha convertit en un emblema de la muntanya. És per això que molts dels excursionistes mostren que han arribat al cim culminant de Sant Llorenç del Munt penjant una fotografia a sobre d’aquesta taula d’orientació i “sembla que sigui l’única manera de dir que has estat a la Mola”, expressen des del cos de Bombers de Matadepera, que estan descontents davant d’aquesta moda.

És la tercera taula d’orientació que es col·loca a la Mola. S’ha hagut de canviar dues vegades: la primera, es va desgastar de tant pujar-hi, l'any 2009. I, la segona, es va trencar, l'any 2012. A més, ambdues també van patir actes vandàlics.

“És una taula d’orientació geogràfica, no un lloc per pujar-hi de peus”, així ho denuncien els bombers a través de Twitter, junt amb fotografies d’excursionistes enfilats, amb la cara tapada i mantenint l’anonimat. No és la primera vegada que utilitzen aquesta plataforma per queixar-se, “perquè veiem per les xarxes socials que la gent s’enfila i, pel que sembla, no hi ha resposta”.

La majoria dels integrants del parc de bombers són excursionistes i expliquen que els hi agrada que la gent tingui sensibilitat pel patrimoni. “La gent puja i fa excursionisme perquè estima la natura. Doncs de la mateixa manera que no pugen a un arbre, que no s’enfilin a la taula d’orientació”, indiquen, i afegeixen que “sembla mentida que els excursionistes no facin un acte cívic del patrimoni”.

Us demanem respecte i civisme per tal de preservar el nostre patrimoni.

Consideren que, malauradament, una de les solucions seria sancionar la gent que hi puja, “perquè només demanant-ho la gent ho continua fent”. També expressen que els hi sap greu ser els guardians de la taula i que qui hauria de posar la voluntat és la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Matadepera o els responsables de la Mola. Així mateix, també proposen que l’Ajuntament posi un bloc de formigó perquè la gent es pugui enfilar allà, en lloc de la taula d’orientació.

Tres taules d’orientació

La taula d’orientació geogràfica de la Mola és un element emblemàtic de la muntanya i explica el paisatge que es percep des del seu mirador. La primera, es va col·locar el 1960 i va ser promoguda per Caixa Sabadell, en marc dels actes de celebració del seu centenari.

Amb el pas del temps, però, es va anar desgastant de tant enfilar-s’hi, junt amb algun acte vandàlic, i el 2009, la van substituir.

Els actes es van repetir i el 2012 es va haver de treure la taula d’orientació, fent que el cim es quedés orfe d’aquest element emblemàtic fins al 2016, després que la Unió Excursionista de Sabadell (UES) aconseguís, a partir d’una campanya de micromecenatge, recaptar 8.525 euros per poder construir-ne una de nova.

