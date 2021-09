Últim repàs abans de tornar a escola: 8 claus per a l'inici de curs

El nou curs comença aquest 13 de setembre amb unes quantes novetats que cal saber abans de portar els nens a l’escola. Que la tornada no us enganxi sense haver fet els deures. Podré accedir al centre per acompanyar el meu fill? Ha de portar mascareta? Hi haurà colònies aquest any? Us responem totes aquestes preguntes per sortir de dubtes!

1. Desapareixeran les mascaretes, per fi?

Una de les novetats serà que els alumnes no hauran de dur la mascareta a l’hora del pati quan estiguin amb el seu grup bombolla. Si s’han de barrejar i interactuen amb alumnes d’altres grups-classe, sí que n’hauran de dur. A l’hora d’educació física, els alumnes se la podran treure, quan estiguin en un espai exterior. De moment, però, la mascareta continuarà sent obligatòria a partir de primària.

2. La vacunació marca diferències

Els alumnes d’ESO i batxillerat que estiguin vacunats, o que hagin passat la Covid, no hauran de fer quarantena en cas que hi hagi un contagi al seu grup bombolla o al centre educatiu. Els que no ho estiguin, sí, i hauran de fer classe en línia. Amb la vacunació en marxa entre els joves de 12 a 15 anys, els centres educatius cada vegada seran llocs més segurs.

3. Menys distància entre alumnes

Els alumnes del mateix grup bombolla no hauran de guardar distància de seguretat entre ells i podran compartir material. Això sí, hauran de dur la mascareta.

I els alumnes de diferents grups bombolla podran coincidir? Sí. Tal com hem explicat anteriorment, en el pati es podran barrejar diferents grups-classe. Ara bé, si els alumnes interactuen en el mateix espai, hauran de dur la mascareta.

4. Les famílies poden tornar a entrar a l’escola

Els pares d’alumnes del curs de P3 podran entrar a l’escola per acompanyar a les aules els seus fills, que es troben en un curs d’adaptació. En el cas del curs de P4, si es permet l’acompanyament o no dels infants a l’aula, dependrà del criteri de cada centre educatiu. Les famílies dels alumnes més grans, en aquests casos, podran accedir al pati de l’escola, sempre que no passin per dins de l’edifici.

5. Les reunions, millor telemàtiques

Les reunions entre els familiars de l’alumne i el seu tutor continuaran sent telemàtiques, preferiblement. Tanmateix, podran ser presencials. Quan la reunió impliqui un grup de pares, el més recomanable serà, també, que el centre educatiu organitzi telemàticament la reunió. La trobada, en cas de ser presencial, estarà subjecta als límits de reunió del Procicat.

6. Extraescolars i festes de final de curs, sí

Les activitats extraescolars estaran permeses, amb grups de màxim 15 participants. Pel que fa a les activitats esportives, les mesures s’equiparen a l’esport de competició.

D’altra banda, estaran autoritzades les festes escolars, per exemple de final de curs, preferiblement a l’aire lliure i complint les mesures sanitàries.

7. Les colònies, aquest any, per descomptat!

Les colònies escolars o extraescolars –per exemple, les relacionades amb esplai– es podran fer seguint el protocol establert, sempre que la situació epidemiològica no empitjori. Ventilació, torns de menjador, higiene, grups bombolla, monitors formats, prioritat a l’aire lliure... Afortunadament, la majoria dels monitors ja estaran vacunats.

8. Totes aquestes mesures fins quan duraran?

El Departament ha assenyalat que les mesures imposades als centres educatius estaran vigents durant tot el primer trimestre. És a dir, a partir de l’any 2022, haurem d’estar pendents de les novetats que es puguin impulsar des de la Generalitat, si n’hi ha. Abans de l’inici del tercer trimestre, també es revisaran els protocols sanitaris a l’Educació.

Publicitat