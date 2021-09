La màgia del castell de focs

El castell de focs és una de les coses més fotografiades de la Festa Major per la seva espectacularitat. Una de les persones que sempre el fotografia és el sabadellenc Cipriano Escabias. En el seu cas, planta el trípode a l’aparcament de davant del cementiri i espera el moment exacte. Els anys li han donat l’experiència de saber per on apareixen els focs, de manera que ja sap com preveure l’enfocament del que vol fotografiar, sempre al costat de la Torre de l’Aigua.

Escabias explica que fa la foto “amb trípode i llarga exposició perquè tingui més espectacularitat, així captures més d’una explosió”. Sent de nit, ja que el castell de focs va començar a les 22 h, la il·luminació és una de les altres claus de la imatge. “Volia que la torre quedés nítida i com que els focs sortien més lluny, ja sortia bé”, afegeix el fotògraf. Ho va fer enfocant primer la Torre de l’Aigua i després enquadrant la imatge que buscava. La qualitat de la imatge ha estat reconeguda per la comunitat de Patrimoni de Sabadell amb molts missatges de felicitació.

