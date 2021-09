El creixement de l’afiliació evidencia la recuperació del mercat laboral

El mercat de treball evoluciona favorablement al Vallès Occidental. Un indicador que reflecteix aquesta tendència positiva és l’afiliació a la Seguretat Social (SS), que ha crescut un 2,3% fins a l’agost en relació al 2020, encara que és un percentatge inferior a la mitjana catalana.

Un informe de l’IDESCAT xifrava l’afiliació a la SS a Catalunya, a 31 d’agost, en 3.302.572 persones, un 3,3% més respecte al 2020. Raons de l’augment? La progressiva superació de la pandèmia i la recuperació econòmica.

L’afiliació creix a totes les comarques. Les tres més poblades (més de la meitat dels afiliats) registren increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: Barcelonès (+1,9%), Baix Llobregat (+1,9%) i Vallès Occidental (+2,3%).

(No obstant, el nombre d’afiliats va caure un 1,8% a l’agost en el conjunt del Principat, en relació al juliol, pel factor d’estacionalitat).

El Vallès Occidental registrava, a finals d’agost, un total de 405.289 afiliacions i 389.901 afiliats, amb creixements interanuals del 2,4 i 2,3%, respectivament (-2,0 i -1,7, respectivament, en relació al juliol).

Per sexes, el nombre de dones afiliades a la SS ha augmentat lleugerament aquest any per sobre del d’homes (+3,6% i +3,1%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes incrementen tant el nombre d’afiliats com d’afiliades, excepte la Terra Alta (al Vallès Occidental, hi ha afiliats 207.324 homes i 182.577 dones).

Els afiliats a Catalunya han augmentat a tots els grups d'edat, excepte en el de 30 a 44 anys (-0,3%). El col·lectiu de joves (menors de 30 anys) registra el major creixement (+9,7%). Al Vallès Occidental, el major nombre d’afiliats es situa entre els 30 i els 44 anys (142.559 en total).

D’altra banda, l’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (+8,0%) és més gran que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (+2,5%) a totes les comarques (excepte a dues). Al Vallès Occidental, 349.507 dels afiliats són de nacionalitat espanyola i 40.395, estrangers.

Els serveis van créixer en 99.802 afiliacions a 31 d’agost respecte de l’any anterior, xifra que representa un augment interanual del 3,9%, el més elevat de tots els sectors. Totes les comarques han incrementat el nombre d’afiliacions als serveis, destacant el Barcelonès (17.741), el Vallès Occidental (8.589) i el Baix Llobregat (6.865).

La indústria és el sector que menys ha augmentat les afiliacions, 6.797(+1,4%). Per comarques, els majors creixements es localitzen al Vallès Oriental (825) i al Vallès Occidental (435).

La construcció registra un increment de 5.748 afiliacions a Catalunya respecte de l’agost del 2020 (+2,8%). Per comarques, totes -excepte quatre- augmenten el nombre d’afiliacions (el nostre Vallès, +1,7%).

Els afiliats del Vallès Occidental es distribueixen així: 837 l’agricultura, 69.771 la indústria, 25.836 la construcció i 308.845 els serveis.

