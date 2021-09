Les cabines telefòniques de Sabadell, amb els dies comptats

Les 70 cabines telefòniques que encara sobreviuen als carrers de Sabadell tenen els dies comptats. A finals d’any deixaran de prestar servei. El telèfon públic es jubila definitivament després d’uns anys d’estira-i-arronsa entre Telefònica, l’empresa que el gestiona, i l’Estat. La irrupció de la telefonia mòbil va fer caure en desús les cabines telefòniques fins a l’actualitat.

Amb l’avantprojecte de la llei general de Telecomunicacions, que es preveu que entri en vigor el 31 de desembre del 2021, Telefònica no tindrà l’obligatorietat de mantenir-les. Tanmateix, les cabines ja poden ser retirades, si els ajuntaments així ho sol·liciten a la companyia, al marge que el nombre de cabines quedi per sota del mínim fixat pel reial decret del 2011, segons el qual hi havia d’haver almenys un telèfon públic en els municipis de més de 1.000 habitants.

Fins ara, la normativa marcava que les cabines havien de sobreviure a l’espai públic per l’anomenat servei universal obligatori, que forçava la companyia de telecomunicacions a mantenir un mínim d’una cabina a cada municipi de més de 1.000 habitants, i una cabina addicional per cada 3.000 veïns. És per això que a Sabadell hi ha 70 cabines, complint amb la ràtio establerta per llei. Dit això, any rere any el concurs per gestionar el servei quedava desert i Telefònica se n’ha anat fent càrrec.

D’altra banda, segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el 88% de la població de l’Estat espanyol reconeix no haver fet servir mai una cabina de telèfon. El mateix organisme apunta que només l’1% ha utilitzat una cabina en l’últim any.

A les 70 cabines de Sabadell s’hi sumen 200 cabines més a tot el Vallès Occidental. A Catalunya n’hi ha 2.470. I a tot l’Estat, menys de 15.000. Ben lluny de les 55.000 que hi va arribar a haver l’any 1999. Segons dades de Telefònica, l’ús mitjà de les cabines a Espanya és de només una trucada a la setmana; i més del 50% de les cabines no s’utilitzen mai.

Segons dades de Telefònica, arreu de l’Estat es van registrar durant l’any 2020 0,17 trucades des de cabines telefòniques al dia. És a dir, només una trucada setmanal de mitjana

Com a curiositat, des de la companyia de telecomunicacions asseguren que com a mínim hi ha una cabina de model garsa, és a dir, amb una estructura tradicional de quatre parets de vidre i sostre. Van anar desapareixent, perquè es tancaven amb portes i no eren accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Mantenir les cabines suposa grans pèrdues

La CNMC fixa una compensació a Telefònica pels costos que suposa la infraestructura, però segons fonts de l’empresa no és suficient i el manteniment de les cabines els suposa unes grans pèrdues econòmiques.

El 2013 es va dictaminar en 1,2 milions d’euros el cost de mantenir les cabines, però el cost real és superior als 3 milions d’euros, originats principalment pels desperfectes derivats dels actes de vandalisme. L’escassa demanda per part dels usuaris ha encarit els costos del servei.

