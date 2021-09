El xàfec amb llamps i trons deixa inundacions a Sabadell i talla la Gran Via

Intens xàfec a Sabadell, aquest divendres, tal com estava anunciat. Viurem la precipitació més intensa al llarg del migdia i fins les 16 h, arribant a un 82%, amb alta humitat. La pluja, a més, va acompanyada de llamps i trons. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions Inuncat per les pluges d'aquesta tarda. Segons el Meteocat, a l’estació Sabadell-Parc Agrari s’han acumulat 46,3 mm en 30 minuts.

De fet, s'ha pogut veure un fort llamp al Centre, que ha causat un gran impacte sonor quan ha caigut en el solar buit del Carrer del Doctor Puig. La pluja ha diverses incidències: els semàfors a l'encreuament entre Gran Via i Rambla no funcionen, ni tampoc els de la rotonda dels Agents Comercials (carrer de Vilarrubies amb Gran Via); i hi ha hagut inundacions a alguns carrers. Els Bombers han rebut una quinzena d'avisos per pluja, però cap greu. D'entre les incidències, destaca algun arbre caigut i acumulació d'aigua.

De moment, la Gran Via està tallada per inundació dels pasos. Al barri de Can Rull i Can Deu la pluja també ha deixat imatges com les següents:

I ja hi tornem a ser.

Comença a ploure a les 15h @Aj_Sabadell @AVG_Sabadell @DiariDeSabadell @RadioSabadell

Obrim fil ⬇️..estat a les 15,10h pic.twitter.com/cqm3hUbPA9 — Moviment Veïnal Sector Planetes (@IberiaObres) September 10, 2021

La Policia Municipal de Sabadell també ha recordat que, en dies de pluja, cal reduir la velocitat al volant i augmentar la distància de seguretat. De fet, a causa de la pluja s'han generat cues a la C-58 a Sabadell i entre Montcada i el Nus de la Trinitat.

#INFOPMS 🌧️ Avui és un dia de pluja ⚠️ Si condueixes: ➡️Redueix sempre la velocitat ➡️Augmenta la distància de seguretat ➡️Senyalitza les teves maniobres ➡️Posa les llums per fer-te visible#Sabadell #SabadellSegura#SeguretatViària pic.twitter.com/p2MveiG512 — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) September 10, 2021

I durant el cap de setmana?

Està previst que la pluja continuï fins a les 19h, tot i que s'espera que el cel continuï tapat. I durant el cap de setmana? La previsió és que el dissabte el cel estigui tapat al llarg del dia, tot i que el Servei Metorològic de Catalunya no preveu precipitacions com la d'aquest divendres, més enllà de quatre gotes que puguin caure en algun moment puntual.

Sí que tindrem xàfec el diumenge. De 16 h a 18 h hi ha previst un xàfec amb trons, una altra vegada.

