El curs comença sense la primera dosi

Poques hores abans de començar el curs escolar 2021-2022 dilluns, 13 de setembre, Sabadell encara l’inici de l’any escolar pendent de culminar la vacunació dels alumnes. Tres de cada deu sabadellencs (33,1%) d’entre 12 i 15 anys no han rebut cap dosi de la vacuna, un percentatge una mica menor en el tram de 16 a 19 anys, on és del 26,9%.

El col·lectiu de 12 a 15 anys és l’últim que va entrar a la cua de la vacunació, el passat 4 d’agost. Passat un mes i gairebé una setmana, fins aquest divendres el 66,9% dels sabadellencs d’aquesta edat havien rebut la primera dosi de la vacuna, mentre que el 42,9% ja té la pauta completa de Pfizer, Moderna o Janssen. No s’ha assolit així l’objectiu del Departament de Salut d’iniciar el curs havent administrat la primera dosi gairebé al 100% dels alumnes.

Són dades molt similars al conjunt del Vallès Occidental i de Catalunya. En canvi, s’han vacunat més –també han tingut més temps per fer-ho– els veïns de 16 a 19 i de 20 a 29 anys, amb percentatges de pauta completa del 67,1 i el 60,1% respectivament. Sis de cada deu, vacunats.

Segons el president de la Societat Catalana de Pediatria i cap d’hospitalització pediàtrica del Taulí, Valentí Pineda, el percentatge de vacunats abans de començar l’escola “és prou bo”, sobretot tenint en compte que fa relativament poc que va començar la vacunació de la franja 12-15 anys, venim del mes d’agost i caldria sumar-hi la immunitat que tenen els que ja han passat la malaltia i encara no s’han vacunat. En canvi, Pineda reconeix que “tenim un problema” entre els 20 i els 39 anys, ja que és “un grup on no acabem d’arribar gaire bé i tothom ja podria portar les dues dosis”. Tant a l’escola, com a l’institut, als centres de formació professional i a les universitats, encara hi haurà un bon nombre d’estudiants sense la pauta completa.

Davant la possibilitat de vacunar-se, Pineda considera que tothom hauria de fer-ho no mirant el seu benefici individual sinó el col·lectiu. “Per tancar el cercle necessitem vacunar tothom”, manifesta el pediatre, recordant que si es contagien més els joves que els grans és per la seva interacció social més alta i perquè el virus sempre busca escletxes on reproduir-se i continuar la seva expansió. Pineda es mostra partidari de ser prudents i mantenir les mesures.

El triple de contagis

Aquest estiu els sabadellencs de 10 a 19 anys s’han contagiat el triple que el mateix període de l’any passat, comptant els mesos de juny, juliol i agost. L’any passat hi va haver 3.499 casos, mentre que aquest n’han estat 9.498. També han augmentat els contagis entre els que tenen de 20 a 29 anys, passant de 8.435 a 12.336 (+46,2%).

Una diferència significativa entre els dos anys és que el 2020 el pic de contagis de l’estiu va ser a l’agost i enguany es va registrar al juliol. Actualment, al conjunt de Sabadell les dades són optimistes, amb un risc de rebrot de nou per sota dels 100 punts, i ja és moderat i no alt.

Crida a vacunar-se

Salut ha reiterat la crida a vacunar-se per encarar la tornada a l’activitat i la tardor de la millor manera possible. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va reconèixer dimecres en roda de premsa que “costa” que les persones que encara no s’han vacunat rebin el vaccí i va insistir que, si encara no s’ha fet, ara és el moment. La prioritat de Salut és el grup de 12 a 39 anys.

A Sabadell, tots els col·lectius d’edat per sobre de 35 anys tenen més d’un 70% de pauta completa, mentre que els de 20 a 29 es troben en un 60,1%; i els de 12 a 15 anys, en un 42,9%.

Per fomentar la vacunació, Salut estudia fer campanyes molt concretes en instituts on hi hagi els percentatges d’immunitzats més baixos. També s’estan fent trucades i enviant SMS, així com promocionant els llocs on es pot anar a vacunar sense cita prèvia. A Sabadell es pot fer als casals cívics Rogelio Soto de Campoamor i Julio Regalado dels Merinals, i tant aquest dijous passat com divendres es va fer una acció puntual per vacunar a la plaça del Primer de Maig de Can Puiggener en horari de matí i tarda.

Salut també ha habilitat aquesta setmana la possibilitat de vacunar-se a demanda en una sala annexa al cinema de la Plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i els més grans de 40 anys poden anar cada dimecres de setembre i 6 d’octubre al Taulí on, de 8 a 14 h, podran rebre la vacuna monodosi de Janssen.

