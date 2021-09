Hidalgo: "Quan tens l'oportunitat de sentenciar has de fer-ho"

El tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, ha fet una valoració positiva del partit del seu equip al Collao, però ha lamentat la falta d'encert per sentenciar.

TERCER EMPAT: "És un camp que saps que patiràs, hi ha moltes segones jugades. Hem començat bé, després ens han posat al darrere i no hem interpretat bé algunes situacions. Han de passar més coses a l'última línia".

SEGONA PART: "Ells han canviat, hem arribat millor a camp contrari i hem tingut ocasions suficients per fer el segon. En canvi, en una centrada lateral reps el gol. Quan millor estàvem ha arribat l'empat. Una acció totalment evitable. Han empatat quan menys patíem".

SENTENCIAR: "Has de fer el segon quan tens l'oportunitat. L'Alcoià ha plantejat el que esperàvem. És cert que no hem trobat la situació dels migs centres i banda esquerra per trobar superioritat. Has de fer el segon per no patir".

MILLORES: "Hem evolucionat i a la segona part he vist coses positives, però encara cal millorar altres. No perdem, però això va de guanyar i ho hem de començar a fer aviat".

Diego Caballo: estrena golejadora

"El gol ha estat una acció preparada i ha sortit bé i hem d'estar contents. La llàstima és que no ha servit per guanyar. Quan t'avances en el marcador en aquests camps és important mantenir l'avantatge. És veritat que hem creat oportunitats per fer el segon i en una acció aïllada arriba l'empat". També ha explicat que ha preferit demanar el canvi perquè notava molèsties al bessó, res important"

Aleix Coch

"No ens hem sentit còmodes i després del gol no hem sabut controlar millor el partit. Després, quan millor estàvem, ha arribat l'empat. Ens falta millorar i crear més ocasions. Ara esperem guanyar el Barcelona B amb el suport de la nostra gent".

Publicitat