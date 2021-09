La Crida reclama més camins escolars amb una acció simbòlica a Can Rull

Coincidint amb el primer dia de curs, la Crida per Sabadell ha fet una acció simbòlica a l'escola Can Rull per reclamar més camins escolars a tota la ciutat. La formació denuncia que moltes escoles no disposen de prou espai als seus entorns immediats i que durant la pandèmia "el Govern no ha fet cap aposta real pels talls de carrer per garantir distàncies mínimes".

L'acció ha consistit a senyalitzar de forma simbòlica el que podria ser un camí escolar fins aquest centre educatiu, amb un recorregut que passa pel CAP i el centre cívic del barri, així com l'IES Sabadell i el Complex Alexandra. Aquest darrer punt permetria que el camí escolar també fos útil per la gent gran que viu en aquest lloc i s'ha de desplaçar fins al consultori mèdic. En cas de fer-se, la Crida per Sabadell aposta per debatre el format amb la direcció i l'AMPA de l'escola, l'associació de veïns i els diferents actors del barri, incloent el petit comerç del barri.

El regidor de la Crida Lluís Perarnau assegura que "alguns problemes es podrien resoldre amb petites actuacions d'urgència mentre es treballa en la projecció d'un camí escolar que connecti l'escola i els diversos equipaments de la zona". La Crida insisteix que aquest camí escolar no hauria de ser un element aïllat d'aquest barri sinó que s'ha de fer una xarxa de camins escolars connectada a tota la ciutat que prioritzi les persones, la mobilitat segura i sostenible i generi espais per socialitzar.

Igualment, des d'aquest partit reclamen que es faci un carril bici segregat en l'eix Andreu Nin - Via Alexandra - Ronda Europa, proposta que preveu el Pla Director de la Bicicleta, aprovat pel ple municipal i que asseguren que està bloquejat pel Govern.

La formació alternativa ha escollit l'escola Can Rull perquè "malgrat estar al costat del Parc Catalunya i tenir molt potencial", hi ha diversos elements que el malbaraten, com l'excés de velocitat dels vehicles a l'avinguda de Lluís Companys i la cruïlla del carrer de Sant Isidor amb Lucà. Precisament, tant la direcció de l'escola com l'AMPA reclamen a l'Ajuntament que prengui mesures per reduir la velocitat dels cotxes en aquestes vies.

Més enllà de l'escola

Aquest mes de setembre l'Ajuntament ha començat les obres del camí escolar de l'escola Pau Casals, a la Concòrdia. Des de la Crida celebren que aquest projecte que va sorgir del procés participatiu Construint Ciutat en el moment en què ells eren al Govern s'hagi fet una realitat, però insten l'actual executiu a fer un pas més. "Les accions per desenvolupar un camí escolar van molt més enllà. No n’hi a prou amb millorar l’accés immediat a l’escola, cal anar molt més lluny perquè un camí escolar sigui realment útil", reivindiquen.

