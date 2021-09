El ‘hub’ aeronàutic, pendent de 2 milions d'euros

[M.Camps R. i Marta Ordóñez]

Dos milions d’euros per posar en marxa el hub aeronàutic. Sabadell s’ha postulat per rebre una part de la inversió prevista per a l’ampliació del Prat (que va quedar suspesa) per desenvolupar el hub aeronàutic de l’Aeroport de Sabadell, com avançava divendres l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Per desenvolupar el projecte, caldria rebre una inversió inicial de dos milions –segons càlculs municipals– dels 1.700 milions d’euros que l’Estat tenia previst invertir a Barcelona. El que representa un 0,1% del finançament que es preveia destinar al Prat.

Una proposta que el sector empresarial ha aplaudit: “Tota inversió és benvinguda, cal apostar per fer de Sabadell una ciutat pionera”, coincideixen els principals actors econòmics de la ciutat. Amb aquesta inversió, Sabadell podria replicar, a una menor escala, el model de Toulouse, on el gegant aeronàutic Airbus té els seus headquarters.

Mil metres quadrats

El que es proposa construir és un equipament de mil metres quadrats per acollir espais de creació d’empresa, de formació i d’innovació que comportarien també la instal·lació de tallers equipats. “Això hauria d’anar acompanyat de diners per a formació i suport a la creació d’empreses i projectes del sector aeronàutic”, ha explicat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en declaracions al DS. Amb aquesta inversió, es preveu convertir l’Aeroport de Sabadell en un centre de referència en innovació aeronàutica i aeroespacial de l’Estat.

És l’objectiu que es van marcar aquest estiu l’Ajuntament, la gestora aeroportuària estatal Aena, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consorci de la Zona Franca. Pretenen potenciar la infraestructura i atraure noves activitats econòmiques. Una estratègia per atreure negocis privats i inversió pública. “Tenim un projecte pioner i líder”, apunta Farrés, que considera que incidiria en “la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball”.

Per aconseguir els fons necessaris, primer s’havia plantejat demanar finançament europeu. Però ara s’obre la via de rebre aquesta inversió estatal.

El teixit empresarial ho avala

A través del desenvolupament d’aquest hub, els sotasignants volen reforçar la investigació –amb empreses industrials, tallers de fabricació avançada i laboratoris– i disposar també d’espais d’innovació –una incubadora, sales multiserveis i coworking. Els principals agents empresarials de Sabadell –com ara la Cambra de Comerç, la Xarxa Onion, el Gremi de Fabricants o el Centre Metal·lúrgic– consideren “un encert” aquesta proposta.

El president de la Cambra, Ramon Alberich, recorda que Catalunya és la segona regió econòmica i social de l’Estat espanyol i “és un error ofegar econòmicament la regió més productiva i eficient de l’Estat”. Considera que l’Aeroport de Sabadell té un fort impacte en l’ocupació, en el valor afegit brut (VAB) de la comarca i també en la recaptació d’impostos sobre les activitats: “A Sabadell s’ha de liderar la potenciació de l’Aeroport de Sabadell-Barcelona, que és una infraestructura d’Estat i pot donar prosperitat a tota la comarca del Vallès”, apunta.

Hi coincideix Alícia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic, que considera que l’aeroport es podria convertir, en un futur, en “un pol econòmic” potent. Des del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, secretària general, assegura que el hub aeronàutic “generaria coneixement, indústria i ocupació, amb valor afegit”.

Una oportunitat per a Sabadell

Les opcions hi són. Falta (ara per ara) el finançament. “Per què en un futur no podem parlar de la construcció d’aeronaus a Sabadell?”, planteja Bosch. O, com proposa el president de la Xarxa Onion, Albert Bonada: convertir Sabadell en un Toulouse a petita escala. “És important poder atraure i retenir talent per generar un caldo de cultiu que sigui beneficiós per la ciutat”, concreta.

Des de la Cambra veuen també l’oportunitat d’acollir vols d’aviació corporativa, aprofitant la proximitat amb Barcelona i la bona comunicació a través de la xarxa viaria del Vallès: “Ajudaria a reduir el nombre de moviments d’aquesta naturalesa al Prat, deixant espai per als vols de gran format”, assevera Alberich. En aquest sentit, la Cambra ha demanat als sotasignants –Aena, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la UPC– la seva adhesió a aquest protocol per poder incidir en aquesta proposta.

