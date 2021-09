Sabadell pressiona l'Estat perquè pagui un milió d'euros del fons Covid

Esquerra Republicana ha aconseguit fer prosperar al ple municipal de setembre una moció perquè l'Ajuntament de Sabadell exigeixi al govern espanyol un milió d'euros del fons Covid reservat per a les administracions locals. Els republicans també insten l’executiu estatal a prorrogar la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2022. Tots els grups municipals hi han votat a favor, a excepció del PSC, que s'ha abstingut.

La moció d'Esquerra, defensada per la portaveu adjunta, Èlia Soriano Costa, demana que l'Estat absorbeixi les liquidacions negatives corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 2021. A proposta d'altres grups municipals, la moció també ha inclòs demanar a la Generalitat que reforci les polítiques de suport a les administracions locals.

"Els Ajuntaments no han rebut cap euro addicional per part de l’Estat", ha criticat Soriano. Des de l'executiu, la regidora de desenvolupament econòmic i impuls administratiu, Montse González, ha anunciat que el PSC s'abstindria perquè el govern espanyol "ja ha fet o bé ha anunciat que complirà la majoria dels punts".

La segona tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, també ha ressaltat que els anuncis de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, donen resposta a les peticions de la moció. El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha anat més enllà del fons Covid i ha denunciat que "el finançament de les administracions locals s'ha mostrat insuficient" i que hauria d'augmentar, no només arran de la Covid.

Anna Lara, regidora de la Crida, ha instat a "fer un front municipalista" per a fer arribar les peticions a l'Estat, perquè "hi haurà problemes seriosos a abordar arran de la crisi". El grup municipal de Ciutadans ha aconseguit incloure una esmena a la moció per demanar, en aquest cas a la Generalitat, que "reforci les polítiques de suport al

món local, com ja va fer amb el fons extraordinari de Cooperació Local per valor de 120 milions d’euros".

