L’última milla es podria fer des del Mercat Central

El Mercat Central podria tenir un paper clau en la distribució de les mercaderies als comerços del Centre. Descartat l’aparcament del Passeig com a plataforma per gestionar el repartiment d’última milla, el Govern contempla el mercat com a punt estratègic des d’on implementar aquest sistema per primer cop a la ciutat.

Cada matí, una gran quantitat de camions fan la càrrega i descàrrega al passeig de Manresa i el de la Plaça Major. L’escena és habitual fins les 11 h i una mica més enllà si algun transportista no ha pogut arribar abans, però genera incomoditats als vianants, als veïns i als comerciants per l’excés de trànsit que comporta i els risc associat que suposa, el soroll que fan els vehicles i la contaminació que provoquen.

Per millorar aquesta situació l’Ajuntament de Sabadell es planteja gestionar el repartiment d’última milla des d’una sèrie de punts centralitzats. Així, es concentrarien les mercaderies a una distància màxima d’un quilòmetre per redistribuir-la després amb mitjans més sostenibles, que és al que fa referència el concepte d’última milla. L’alcaldessa, Marta Farrés, descarta utilitzar l’aparcament del Passeig per aquesta finalitat “perquè no té prou alçada” perquè hi passin els camions i s’ha optat per tirar endavant el projecte de pàrquing de vehicles.

Per la seva part, el Mercat disposa d’un pàrquing, una infraestructura logística i està situat a una distància mínima del Passeig que permetria exercir aquest rol d’última milla. La gerent del Mercat Central, Cristina Sanmartí, veu la proposta amb escepticisme i demana que s’estudiï a fons perquè considera que “el pàrquing del mercat està col·lapsat, no podem tenir més vehicles aquí, tenim un espai molt limitat”.

Publicitat

Reduir la contaminació

El president de l’agrupació de comerciants Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, creu que la ciutat necessita una solució d’última milla, tant pel Centre com Ca n’Oriac o la Creu de Barberà. Porta, que també presideix la comissió de Comerç de la Cambra de Comerç de Sabadell, explica que la idea és que “enlloc que vagin quatre transportistes a portar una caixa cadascun, es tractaria que tot això vagi a la plataforma de distribució, es posi tot junt i mitjançant un vehicle no contaminant es traslladi al comerç”.

En el cas del Centre, Porta considera que al Mercat hi ha una planta del pàrquing que permetria fer aquest sistema, mentre que igualment considera que caldria habilitar un altre espai similar a la zona del cinema Imperial, a la part baixa de la Rambla, per cobrir tota aquella zona. El cost del sistema s’hauria de negociar, però Josep Maria Porta indica que “generalment s’ho paguen les distribuïdores” i posa d’exemple Màlaga, “on els funciona dignament”.

Publicitat