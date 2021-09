25 anys de la nit en què Albert Pla va cantar en euskara

És evident que Albert Pla ha ofert centenars, si no milers, de concerts, al llarg de la seva carrera professional. Tanmateix, avui parlarem de la nit en què es va plantar al poble de Getxo, al marge dret de la ria de Bilbao. Era un 13 de setembre del 1996, així que tal dia com aquest dilluns es compliran 25 anys d’aquell moment. Allà, al frontó de Fadura, Oskorri celebrava un concert per repassar -a la vegada- els 25 anys que portaven als escenaris.

Per una festa així, Oskorri va convidar músics i amistats a col·laborar en les cançons que recitarien aquell dia.

I per interpretar un dels himnes seus més celebrats, Euskal Herrian Euskaraz, van convidar el cantant sabadellenc. “I des de Catalunya, l’Albert Pla!”, crida Natxo de Felipe des de l’escenari. Hi apareix un jove Pla, de llarga cabellera i samarreta de coll ample. Anton Latxa s’arrenca amb la lletra i passa la primera estrofa en euskera, però ja a la segona entra Albert Pla i segueix ell: “Zer Euskal Herri litzake bere hizkuntza galtzen uzten duena? Ez al dakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena”.

El gest de Pla és correspost per Natxo de Felipe (l’altre vocalista d’Oskorri) qui ha traduït al català un parell d’estrofes i ara és ell qui canta en una llengua que no és la seva: “Si no és possible parlar euskera en el País Basc, de què ens serveix eixa democràcia, la podem llançar, no som tan descastats com per deixar morir així la nostra ànima”.

Afortunadament, el concert va ser retransmès per ETB1 (la cadena de televisió pública en euskera) i va quedar gravat. De fet, podeu consultar el vídeo a Youtube! També es va publicar un disc. I la veu de Pla, cantant en euskera, es va sentir durant anys als bars dels nuclis antics del País Basc quan sortíem “de potes” (a beure vins). I potser encara avui.

