Prop de 2.000 abonats, sense aigua per una interrupció en el servei

Al voltant de 2.000 abonats s'han quedat sense aigua aquest dijous al matí. La interrupció del servei, anunciada per Aigües Sabadell, afecta diverses parts del sud i del centre de la ciutat per avaries.

La principal afectació es troba per la reparació d'una avaria al passatge de Foix, 6 (Campoamor). Segons la companyia afecta 1.545 abonats del voltant d'aquesta via i la previsió és restablir el servei a les 12.15 h. També hi ha dues afectacions de menors dimensions a la Creu de Barberà. Una és a l'avinguda de Barberà, 384, que afecta prop de 400 clients i es preveu que estigui reparada a les 13.10 h.

Pel que fa al sud, la tercera alteració anunciada és al carrer de Pérez Moya, 86, on afecta 169 abonats per una incidència en la xarxa de distribució. La previsió és que a les 11.30 h els veïns puguin recuperar el servei.

D'altra banda es preveu que no tinguin aigua veïns del carrer de Gràcia, Pare Sallarès i Jovellanos (Centre), entre altres, de 9.30 a 13.30 h. D'aquest cas no hi ha registre al web on es poden seguir les incidències en temps real, http://www.aiguessabadell.cat/smart/avaries, però els veïns han rebut un missatge per SMS on se'ls ha notificat l'aturada del servei.

