Sabadell ja té el seu ‘Metrominuto’ per incentivar els desplaçaments a peu

Un mapa de metro que indica el temps i la distància d’un punt a l’altre de la ciutat. Això és ‘Metrominuto’, del qual Sabadell ja té la seva versió i amb ell pretén incenitvar els desplaçaments a peu o en bicicleta en detriment del vehicle privat per guanyar qualitat de vida.

Aquesta és la primera iniciativa promoguda per la Plataforma d’Entitats per un Urbanisme Sostenible de Sabadell (PEUS), que s'ha presentat en societat aquest divendres en el marc del festival La Regadora a l’edifici La Quartera de Can Capablanca (Gràcia). En la presentació hi ha participat Antón Prieto, l’ideòleg gallec del projecte Metrominuto, que ha explicat el naixement de la idea a Pontevedra. “Era una ciutat que ja s’estava fent de prioritat per a vianants i trobàvem que el xip d’anar a comprar el pa amb cotxe no s’acabava de treure”. D’aquesta manera, “una mica irònica”, es fa visible que caminant no tot està tant lluny com un pensa.

Publicitat

En el cas de Sabadell es marquen diferents recorreguts per tota la ciutat com que de la plaça de Montserrat Roig al Passeig es triga 17 minuts i hi ha 1,4 km i el mapa es pot consultar al web del D.S. així com a les xarxes socials (@peus_sabadell).

En la plataforma hi participen entitats, associacions de veïns i persones a títol individual “preocupades per la qualitat de l’espai públic”, sintetitzant la intervenció d’una de les seves membres, Dani Marinova.

Publicitat