El 77% de les botigues de Ca n’Oriac, obertes

289 botigues obertes i 87 locals tancats a l'avinguda de Matadepera i als carrers adjacents. Un 77% dels locals comercials estan actius a la principal artèria comercial de Ca n'Oriac, segons les dades de l'associació de comerciants. Un 23%, però, continua amb les persianes abaixades, tot i que la Covid no ha accentuat aquest registre: "Fa anys que és una xifra estable", explica el president de l'associació, Miguel Tello.

De fet, la pandèmia ha estimulat l'obertura de negocis. L'any 2018 es comptabilitzaven 99 locals tancats, el 2019 la xifra ascendia als 93 locals i l'any Covid es va arribar als 115 establiments. Ara, es registren les millors xifres dels últims anys. Els comerciants ho veuen com una oportunitat: "És el moment de dinamitzar el comerç".

Creuen que l'avinguda Matadepera és una bona zona on obrir un negoci. "El comerç té bona acollida", destaca Tello. En tot cas, considera que la xifra de locals amb la persiana abaixada és massa elevada. L'objectiu és que tots els establiments estiguin ocupats.

Més botigues exclusives

L’emprenedoria local a Ca n'Oriac supera amb escreix les grans cadenes de marca nacional o internacional, segons un estudi de camp realitzat pel D.S. el mes de setembre. De fet, el 72,5% dels locals són botigues exclusives de l'avinguda de Matadepera mentre que el 27,5% són botigues clòniques que es poden trobar a altres grans ciutats. "L'encant de l'avinguda de Matadepera són les botigues petites", assegura una comerciant de la zona, Nieves Peiró.

La realitat és diferent respecte la milla d'or de Sabadell –Rambla, passeig de la plaça Major, passeig de Manresa i plaça de l'Àngel–, on predominen les cadenes de marca. També les condicions són diferents: "Els locals són molt més petits i convida que s'hi aposentin els petits comerciants", destaquen.

Tot i això, Tello assegura que hi ha possibilitats també per a les marques que busquen grans superfícies. "Hi ha precedents al barri, com l'antic Viena o l'oficina de CaixaBank", destaca. Des de l’associació Ca n’Oriac Comerç reclamen l’arribada de grans cadenes: “Són un pol d’atracció de clientela”, destaca Miguel Tello. Com més afluència, més vendes.

La naturalesa dels negocis

Els comerços de serveis –bellesa, assessories, agències de viatge, entre d'altres– són el sector predominant a l'avinguda de Matadepera (fins a la ronda de Collsalarca). Representa el 32,5% del total. Per darrere es troben les botigues d'alimentació (20,5%) i els establiments de roba i moda (14,3%). També els negocis d'equipaments per la llar representen una part important, el 13,1% del total.

L'escenari contrasta amb la realitat a la milla d'or. En aquest tram, predomina el sector de la moda (roba i calçat) i els complements, que representen quatre de cada deu botigues. En segona posició se situen els serveis (22,86%). L'alimentació és només un 2,1% del total.

