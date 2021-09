Les obres del Passeig, a concurs per 1,2 milions d’euros

L’Ajuntament de Sabadell ha tret a licitació les obres de reforma del passeig de la Plaça Major per valor d’1,2 milions d’euros. La Junta de Govern Local ha aprovat el pas aquest dilluns, a partir del qual ara les empreses interessades en executar els treballs poden presentar les seves ofertes.

D’aquesta manera segueix endavant el procés per reurbanitzar l’espai, incrementant el verd i els elements d’aigua. L’alcaldessa, Marta Farrés, celebra que “continuem fent camí per fer possible la transformació del Passeig i poder tancar així la seva configuració definitiva després de tants i tants anys de provisionalitat”.

Les obres haurien de començar després de Nadal, amb la previsió que durin vuit mesos. La voluntat del Govern és que aquests treballs acabin a finals de 2022, de manera que un cop finalitzades o quan estiguin a punt de fer-ho puguin començar les d’adequació de l’aparcament del Passeig, fruit de la unió del de Dr. Robert i el que hi ha sobre l’estació d’FGC, i que s’allargaran fins al 2024.

Una cortina d’aigua i arbres

Els elements més vistosos que aportarà aquesta nova reforma del Passeig són la cortina d’aigua i els brolladors que hi haurà a la part nord i la incorporació de 38 arbres nous que se sumaran als 23 ja existents, de manera que en total n’hi haurà 61. L’element d’aigua vol donar resposta a la nostàlgia provocada per l’antic brollador que hi havia entre el passeig de la Plaça Major i el de Manresa, que està en mal estat en un magatzem municipal i de moment no es preveu recuperar. S’opta per una cascada amb llum que permetrà projectar color i missatges per commemorar efemèrides, sensibilitzar sobre valors o sumar-se a celebracions. Concretament, els brolladors de la part nord seran interactius i permetran que els més petits hi juguin, amb botons que a mesura que es cliquin il·luminaran l’aigua d’un color o altre. A part d’aquests punts de llum, el Passeig en guanyarà d’altres que permetran il·luminar el terra en ocasions especials.

D’altra banda, amb la incorporació d’una quarantena d’arbres es vol potenciar el verd de l’espai i remarcar la zona de plaça que es generarà a la part nord. En total es guanyaran 585 metres quadrats de vegetació. En les parts central i sud els arbres tindran més protagonisme, juntament amb altra vegetació, plataformes verdes i cadires i bancs -n’hi haurà vuit més que ara- per descansar. A part hi haurà els espais corresponents a les terrasses de bars i restaurants.

