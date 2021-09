Patrimoni i empresa

Sabadell té un amplíssim patrimoni, signe de l’esplendor del passat de la nostra ciutat, un llegat que avui convé reivindicar i conservar. Dins d’aquest patrimoni material, figuren dos centenars de cases catalogades, com la Casa Miralles, situada al carrer de Gràcia. A l’edifici d’estil neogòtic, obra dels Batllevell a finals del segle XIX, s’hi instal·larà el grup de restauració japonès Bokoto.

L’empresa ha triat l’edifici Miralles per la seva genuïnitat, que permet emmarcar el seu negoci en la fisonomia de la ciutat. Així mateix, realcen Sabadell com a gran ciutat –la cinquena de Catalunya– i la seva capacitat d’atracció i pes econòmic al país. L’arribada de noves empreses sempre és una bona notícia per la dinamització de la ciutat i per la creació de nous llocs de feina per als sabadellencs.

Publicitat

En aquest cas, però, convé fer una menció a banda: s’aconsegueix integrar el nostre patrimoni, donar-li un ús i evitar-ne la degradació a través d’activitat empresarial. Hi surten guanyant les empreses i els veïns, sí, però també la ciutat en el seu conjunt. Molts de vostès recordaran la decadència d’immobles com la Casa Grau. Tant de bo se li trobi una sortida com l’assolida en el cas de la Casa Miralles.

Publicitat