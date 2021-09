Primera reunió amb la Generalitat per abordar la retirada immediata de l’amiant a Badia

L’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, i el tinent d’alcaldessa primer, Rafael Moya, es van reunir el passat dijous a l’Ajuntament amb el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, i el director de l’Àrea d’Infraestructures, Josep Simó, per abordar la retirada de l’amiant dels 200 habitatges residencials del municipi de manera immediata.

Compromís del Govern

Els representants de la Generalitat van explicar que han rebut l’encàrrec per part del president Pere Aragonés, després que visités Badia el passat juliol, per dur a terme les accions necessàries per a l’erradicació del material nociu per a la salut de les persones.

Publicitat

Els representants van destacar “el compromís ferm” del Govern per fer-ho com més aviat millor. Per iniciar les accions per a la retirada de l’amiant del municipi vallesà, l’Ajuntament farà arribar una planificació seguint les indicacions del Mapa de l’Amiant i els projectes bàsics amb el cost concret de cada intervenció.

L’Agència de Residus va manifestar durant la reunió la voluntat d’aportar finançament per les intervencions d’erradicació de l’amiant a Badia i va proposar que la seva execució la faci l’ajuntament. A més, va emplaçar a estudiar de quina manera es formalitzarà l’eventual acord entre ambdues administracions per tal de poder començar al més aviat possible amb els treballs d’execució dels projectes.

Badia és la ciutat de tot l’Estat amb més presència d’amiant. Es calcula que hi ha una tona, com a mínim, d’aquest material per habitant.

Publicitat