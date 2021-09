Toc d’atenció a un regidor d’ERC per votar a favor d’una subvenció al CNS

El Comitè d’Ètica Pública de l’Ajuntament de Sabadell considera que el republicà Raül García Barroso va actuar en contra dels principis d’un regidor davant d’un possible conflicte d’interessos. En el ple extraordinari del novembre passat, va votar per error ‘sí’ a un paquet de subvencions davant l’emergència Covid –que incorporava un ajut econòmic al Club Natació Sabadell (CNS).

En aquell moment, Barroso era membre de la Junta de l’entitat esportiva i alhora regidor al ple municipal, una situació que li impedia votar favorablement i l’obligava a abstenir-se. “La situació podia implicar un possible conflicte d’interessos”, assegura la tinenta d’alcaldessa de Transparència i Bon Govern, Marta Morell. Ara, un informe municipal conclou que el regidor es va equivocar i no va tenir en compte el Codi Ètic de l’Ajuntament.

El 23 de novembre de 2020, el ple municipal va pronunciar-se sobre un conjunt de subvencions al teixit associatiu de Sabadell per fer front a la crisi econòmica ocasionada per la Covid. S’hi van destinar 171.000 euros a fons perdut entre 85 entitats de la ciutat, dels quals 4.491 euros van anar a parar al CNS, segons fonts de l’entitat esportiva. En el moment de la votació, tots els regidors d’ERC –inclòs Barroso– van votar a favor de concedir les subvencions. Instants després, i conscient de l’error que havia comès, el regidor va intentar fer-se enrere i abstenir-se sense èxit. Ja s’havia passat al següent punt de l’ordre del dia.

Publicitat

“No era conscient que hi havia una subvenció per al CNS. Quan me’n vaig adonar, vaig intentar esmenar-ho parlant amb el secretari, però em va dir que no entrava en conflicte i que no alterava el resultat”, aclareix Barroso en declaracions al Diari. El paquet d’ajuts es va aprovar per unanimitat, amb el vistiplau de tots els grups municipals. Posteriorment, un ciutadà va denunciar Barroso de forma anònima després de l’incident, segons expliquen fonts municipals.

“No hi va haver mala fe”

L’informe del Comitè d’Ètica no aprecia cap interès específic de Barroso en atorgar la subvenció, però assenyala la incompatibilitat: “No va actuar amb mala fe ni tenia un interès personal”, assevera. Així mateix, fa un toc d’atenció a ERC per la seva “manca de diligència o descoordinació” en preparar el contingut del ple municipal. Corresponsabilitzen així al grup municipal per no haver avisat al regidor davant del possible conflicte d’interès. El dictamen, que ja s’ha fet arribar al regidor segons la tinenta d’alcaldessa Morell, demana a ERC i Barroso facin públic el seu error.

El gener d’aquest any, Barroso va abandonar les seves responsabilitats al CNS, on havia estat el seu vicepresident institucional.

Publicitat